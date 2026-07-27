Un trionfo tutto italiano ha segnato i Mondiali di scherma in corso a Hong Kong, dove il fioretto femminile ha visto una storica doppietta azzurra. La giovane e talentuosa Martina Favaretto ha conquistato la prestigiosa medaglia d'oro, superando in una finale emozionante e interamente tricolore la leggendaria Arianna Errigo, che si è aggiudicata la medaglia d'argento. Questo straordinario risultato non solo celebra l'eccellenza individuale delle due atlete, ma rafforza anche la posizione di leadership dell'Italia nel panorama schermistico mondiale.

L'assalto decisivo per il titolo mondiale ha visto Martina Favaretto imporsi con un perentorio 15-7 sulla più esperta Arianna Errigo. Per la schermitrice veneta, appena 24enne, questa vittoria rappresenta il primo e attesissimo titolo mondiale individuale della sua ancora giovane ma già brillante carriera. Il momento della vittoria è stato carico di emozione, culminato in lacrime di gioia e in un sincero abbraccio con la sua avversaria, la "capitana" Arianna Errigo. Quest'ultima, all'età di 38 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile longevità agonistica e il suo ineguagliabile talento, salendo per la ventiquattresima volta sul podio iridato. Un traguardo di rara importanza, raggiunto a ben diciassette anni di distanza dalla sua primissima medaglia mondiale, conquistata ad Antalya nel lontano 2009, a testimonianza di una carriera sportiva davvero leggendaria e costellata di successi.

L'Italia svetta nel medagliere individuale

Al termine delle intense gare individuali, l'Italia si è affermata con decisione in testa al medagliere generale dei campionati. Il bilancio per la delegazione azzurra è di un bottino complessivo di cinque medaglie: un prezioso oro e ben quattro argenti. La memorabile doppietta firmata da Martina Favaretto e Arianna Errigo nel fioretto femminile ha giocato un ruolo cruciale nel conseguimento di questo eccellente risultato, riaffermando con forza la supremazia e la tradizione vincente della scherma italiana a livello internazionale.

Il percorso verso la finale e i record di una leggenda

La finale tutta italiana, che ha garantito all'Italia una medaglia d'oro e una d'argento nel fioretto femminile, era stata ampiamente anticipata dagli esiti delle semifinali.

Nel suo cammino trionfale verso la medaglia d'oro, Martina Favaretto ha superato con determinazione la forte atleta giapponese Ueno, imponendosi con il punteggio di 14-11. Parallelamente, Arianna Errigo ha dimostrato la sua superiorità battendo l'ucraina Poloziuk per 15-7, assicurando così la sua presenza nell'atto conclusivo della competizione.

Per Arianna Errigo, questa ennesima medaglia d'argento conquistata a Hong Kong arricchisce ulteriormente un palmarès già straordinario. Il podio iridato è il ventiquattresimo della sua carriera ai Mondiali, di cui ben undici ottenuti in gare individuali. Il suo impressionante bottino complessivo vanta ora un totale di cinquantadue medaglie, distribuite tra i Mondiali, i Giochi Olimpici (con quattro allori) e i Campionati Europei (dove ha collezionato ventiquattro successi). Un curriculum sportivo che la consacra, senza dubbio, tra le più grandi e vincenti atlete di tutti i tempi nella storia della scherma mondiale.