La situazione dei New York Mets si fa sempre più chiara con l’avvicinarsi della trade deadline estiva. Dopo un bilancio di 14 vittorie e 24 sconfitte da giugno, la dirigenza è orientata a cedere giocatori e a concentrarsi su una ricostruzione proiettata al 2027. In questo scenario, il futuro di sei giocatori è in bilico, e le loro prestazioni nelle prossime settimane saranno decisive per la permanenza in squadra.

Il futuro incerto di sei protagonisti dei Mets

Mark Vientos, dopo un promettente finale di stagione 2024, sta vivendo un'annata difficile.

Le sue statistiche offensive (.211/.256/.388) e le difficoltà difensive alla prima base lo rendono precario. A 26 anni, il tempo per dimostrare il suo valore sta per scadere; la mancanza di un ruolo definito lo rende un potenziale candidato per uno scambio.

Anche Brett Baty si trova in una situazione complessa. Nonostante la sua versatilità difensiva (seconda, terza base ed esterni), le prestazioni non sono all'altezza. Offensivamente, fatica a battere la palla in aria, limitandolo a un ruolo di "regolare di seconda fascia". Le speranze riposte in lui, ex prima scelta, sono state deluse, e un suo utilizzo come quinto interno potrebbe non essere la soluzione più efficace.

Per il lanciatore Kodai Senga, il percorso è arduo.

Reduce da infortuni e problemi di controllo, deve dimostrare di poter essere affidabile. I Mets sono ancora vincolati a un contratto di 15 milioni di dollari per lui nel 2027. Se non mostrerà un rendimento competente nel finale di stagione, la dirigenza potrebbe cercare di cederlo o liberarsi del suo ultimo anno di contratto garantito.

La posizione di Luis Robert Jr. è incerta a causa della sua storia di infortuni e della crescita dei giovani talenti. Con un'opzione di squadra da 20 milioni di dollari per il 2027, Robert Jr. deve dimostrare di rimanere in salute e produrre. L'emergere di rookie come AJ Ewing e Carson Benge riduce il suo spazio. Un ruolo da quarto esterno sarebbe troppo costoso per i Mets, che difficilmente eserciteranno l'opzione.

Ronny Mauricio sembra aver esaurito le sue possibilità come battitore di Major League. Con un'impressionante percentuale di strikeout del 36% e tassi astronomici di swing, chase e whiff, le sue difficoltà al piatto sono evidenti. Gli infortuni, inclusa la rottura del legamento crociato anteriore nel 2023, non hanno aiutato. A 25 anni, senza un approccio al piatto funzionale, il suo contributo è difficile da individuare. Se non mostrerà miglioramenti, sarà tempo di guardare avanti.

Infine, Francisco Alvarez rappresenta il caso più controverso. Il giovane ricevitore ha mostrato un potenziale offensivo notevole, ma la sfortuna legata agli infortuni e una regressione difensiva lo hanno impedito di affermarsi come titolare indiscusso.

In quattro stagioni, ha superato la media del campionato in battuta solo una volta. Con l'avvicinarsi del suo primo arbitrato, i Mets necessitano di una risposta chiara sul suo ruolo futuro, altrimenti potrebbero considerare di scambiarlo durante l'offseason.

La strategia di ricostruzione: decisioni imminenti per il 2027

La strategia dei Mets per la seconda metà della stagione è chiara: cedere i giocatori con contratti in scadenza, come Freddy Peralta, e valutare attentamente chi potrà far parte del nuovo ciclo. La dirigenza dovrà anche decidere il destino di giocatori come Clay Holmes, attualmente infortunato, e l'opportunità di dare ulteriore spazio ai giovani talenti emergenti. Le prossime sei settimane saranno cruciali per molti: chi non riuscirà a convincere rischia di essere coinvolto in uno scambio o di perdere il posto a favore di nuovi innesti. L'obiettivo è liberare spazio salariale e aprire le porte a una nuova generazione di giocatori, ponendo le basi per una squadra competitiva nel 2027.