L'Alpe d'Huez ha emesso il suo verdetto, ma dietro il quarto posto finale di Paul Seixas al suo primo Tour de France si nasconde una storia di stoicismo che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Giunto alla ventesima e penultima tappa con soli 24 secondi di ritardo da Isaac del Toro nella lotta per il terzo gradino del podio e per la maglia bianca, il diciannovenne fenomeno della Decathlon CMA CGM ha tentato il tutto per tutto, prima di doversi arrendere alla fatica e rivelare i retroscena di tre settimane vissute sul filo del rasoio.

Il piano di attacco e il crollo sul Col de Sarenne

La Decathlon CMA CGM ha provato a ribaltare la classifica lungo le rampe che portavano verso il Col de Sarenne. Dopo il Col du Galibier, Nicolas Prodhomme, Tiesj Benoot e Matthew Riccitello hanno impostato il ritmo per mettere sotto pressione Del Toro. Un’azione decisa che inizialmente sembrava poter dare i suoi frutti.

"Mi sono sentito davvero bene all'inizio e sul Galibier. Poi, alla fine, sono crollato," ha confidato Seixas a L'Équipe.

Sul Col de Sarenne, il giovane transalpino ha pagato a caro prezzo il grandissimo sforzo profuso. Del Toro ha risposto colpo su colpo, staccando infine il rivale e infliggendogli 1'50" al traguardo.

"È arrivato un momento in cui ho raggiunto i miei limiti," ha ammesso con grande lucidità il diciannovenne.

"Ho cercato di essere più forte del solito e sono esploso."

Oltrepassata la linea d'arrivo completamente esausto, Seixas si è lasciato andare all'emozione tra le braccia dei genitori. Nonostante una prestazione da incorniciare, la prima reazione è stata di pura frustrazione: "Sono ovviamente deluso di non aver potuto lottare più duramente per il terzo posto. Ma quello è il ciclismo: a volte si arriva semplicemente al limite."

I retroscena tenuti segreti: caduta e malanni prima del via

A bocce ferme, sono emersi dettagli finora sconosciuti sulla preparazione e sulle prime tappe del corridore francese, dettagli che la squadra ha tenuto rigorosamente nascosti su esplicita richiesta dello stesso Seixas.

La caduta a Barcellona: Le fasciature con cui il corridore si era presentato al Grand Départ non erano legate ai postumi dell'incidente di giugno al Tour Auvergne, bensì a una nuova e rovinosa caduta avvenuta il 1° luglio durante una ricognizione a Barcellona, tre giorni prima dello start.

Il malanno nella prima settimana: Oltre alle ferite riportate, Seixas ha dovuto combattere nei primi giorni di gara con un raffreddore, gestito indossando la mascherina chirurgica nei luoghi affollati per proteggere i compagni e nascondere la propria vulnerabilità.

Come rivelato da L'Équipe, la scelta del silenzio è stata dettata dalla maturità (e dall'orgoglio) del ragazzo: non voleva in alcun modo che questi problemi venissero usati come scusa in caso di giornate no.

Il plauso del team: "Un'esperienza straordinaria a soli 19 anni"

In casa Decathlon CMA CGM la delusione per il podio sfumato lascia subito il posto all'orgoglio per un debutto storico.

Dominique Serieys, responsabile del team, ha sottolineato l'importanza del percorso: "È straordinario finire quarti. A 19 anni, Paul ha acquisito un'esperienza che pochissimi corridori hanno accumulato a quell'età. Non ha avuto un solo calo fisico grave contro un'opposizione incredibile. Volevamo portarlo a Parigi in sicurezza, e la missione è stata compiuta."

Gli fa eco l'allenatore Alexandre Pacot, che invita a leggere la penultima tappa come un fondamentale tassello di crescita professionale: "Ha provato di tutto per la maglia bianca e per il terzo posto.

Ha finito esausto quella che è stata la tappa più difficile del Tour, ma questo momento fa parte del suo processo di sviluppo."

Senza crolli verticali in tre settimane estenuanti e con la capacità di soffrire in silenzio da veterano, Paul Seixas si appresta a sfilare sui Campi Elisi. Il podio è sfuggito per un soffio, ma il futuro del ciclismo francese ha ufficialmente un nuovo nome.