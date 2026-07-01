La campionessa di tennis Serena Williams ha subito un infortunio al ginocchio durante il suo match di primo turno a Wimbledon, disputato contro Maya Joint. La lesione, avvenuta verso la fine del primo set, ha compromesso la prestazione della tennista statunitense, che ha poi ceduto l'incontro. La notizia è stata ufficialmente confermata dalla sua agente, Jill Smoller, la quale ha precisato che Williams è stata esentata dagli obblighi mediatici grazie all'intervento del team medico del torneo e della WTA.

L'agente Smoller ha rilasciato una dichiarazione dettagliata: "Serena si è stirata il ginocchio alla fine del primo set ed è quindi stata esentata dai suoi obblighi mediatici dal team medico di Wimbledon e della WTA.

Ha lasciato il sito quella notte da sola e sta facendo tutto il possibile per essere pronta per il suo match di doppio". A seguito dell'infortunio, Williams ha scelto di non presentarsi alla conferenza stampa post-partita, un appuntamento solitamente obbligatorio per gli atleti. Ha invece preferito diffondere una dichiarazione scritta attraverso il torneo, riuscendo così a evitare una potenziale multa.

Le incertezze sul torneo di doppio

L'infortunio al ginocchio di Serena Williams getta ora un'ombra sulla sua partecipazione al torneo di doppio di Wimbledon. La campionessa era attesa in campo al fianco della sorella Venus, ma la sua presenza è ora seriamente in dubbio. La decisione definitiva sulla sua idoneità a scendere in campo verrà presa nei prossimi giorni, in base all'evoluzione delle sue condizioni fisiche e alla risposta alle terapie.

Il ritiro dalla conferenza stampa, sebbene motivato da un problema fisico accertato, aveva inizialmente suscitato alcune reazioni tra i giornalisti e i tifosi presenti, ma la priorità assoluta per la tennista rimane il completo recupero.

Il ritorno in singolare e le discussioni

Il match contro Maya Joint ha segnato il ritorno di Serena Williams nel tabellone di singolare di Wimbledon dopo un'assenza di quattro anni. Nonostante la sconfitta in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7 (6), 6-3, la quarantquattrenne ha saputo conquistare il sostegno e l'applauso del pubblico presente sul Centre Court. Tuttavia, la sua mancata partecipazione alla conferenza stampa ha generato un certo dibattito sia tra i professionisti del settore sia sui social media, prima che la motivazione medica venisse definitivamente chiarita.

La situazione attuale rimane fluida, con l'attenzione focalizzata sulle condizioni del ginocchio destro della campionessa e sulla concreta possibilità di vederla nuovamente in campo per il suo impegno nel doppio.