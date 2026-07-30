La Lega Basket Serie A ha annunciato SisalClub come nuovo Title Sponsor del massimo campionato italiano di basket per le prossime tre stagioni. L'accordo, siglato con il supporto di Infront in qualità di Official Advisor, prevede che dalla stagione 2026/27 la competizione assumerà la denominazione ufficiale di Serie A SisalClub. Il progetto SisalClub, dedicato agli appassionati di sport e intrattenimento, mira a espandere la fanbase del basket italiano.

La partnership tra SisalClub e Lega Basket Serie A offrirà nuove opportunità di coinvolgimento per i tifosi, con contenuti esclusivi, iniziative digitali, esperienze innovative e attività nei palazzetti.

L'obiettivo è rendere la Serie A più riconoscibile e attrattiva, ampliando la visibilità del movimento cestistico nazionale. Marco Tiso, Managing Director Sisal Italy, ha sottolineato: "SisalClub nasce con l'obiettivo di diventare la casa dove condividere le passioni della nostra community e la partnership con la Lega Basket Serie A rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del progetto. Il basket è uno degli sport più seguiti e praticati in Italia, un movimento in costante evoluzione al cui sviluppo vogliamo contribuire mettendo a disposizione la vivacità della nostra community e la nostra capacità di creare contenuti, esperienze e iniziative innovative, per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati".

L'accordo storico per la Lega Basket Serie A

Maurizio Gherardini, presidente della Lega Basket Serie A, ha espresso grande soddisfazione per l'intesa raggiunta: "Siamo estremamente lieti ed orgogliosi di questo importantissimo e storico accordo che rappresenta per LBA un motivo di forte orgoglio e parallelamente grande stimolo nel perseguimento del nostro obiettivo di crescita. Sin dai nostri primi incontri, abbiamo percepito la profonda volontà dell'azienda di sposare il nostro progetto per avviare un nuovo modello di comunicazione che metta al centro i nostri Club e gli appassionati di pallacanestro. Siamo certi che questo nuovo percorso darà ancora più ampia visibilità e forza al nostro movimento con l'obiettivo di allargare sempre più la riconoscibilità e la notorietà della Serie A SisalClub".

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy, ha aggiunto: "Abbiamo affiancato la Lega Basket Serie A in un accordo di grande rilevanza strategica, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’attrattività del campionato. L’ingresso di SisalClub come Title Sponsor rappresenta un passo significativo in questo percorso. La collaborazione si inserisce inoltre in una relazione già consolidata con Infront su altre nostre properties, a testimonianza della fiducia nel nostro modello e nella nostra capacità di generare valore per i partner e per lo sport italiano".

Le dinamiche delle sponsorizzazioni nel basket italiano

Il panorama della Lega Basket Serie A è in continua evoluzione anche per le sponsorizzazioni.

Un esempio recente è la Virtus Bologna, che per la stagione 2025/2026 ha annunciato Olidata come nuovo Title e Main Sponsor, dopo nove anni con Segafredo. L'accordo annuale prevede la presenza del marchio Olidata sulle divise della squadra, riflettendo la volontà di entrambe le realtà di puntare su innovazione e crescita condivisa. Questi sviluppi sottolineano come il basket italiano stia investendo su partnership strategiche per rafforzare la propria presenza e attrattiva a livello nazionale e internazionale.