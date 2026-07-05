Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha espresso profonda e vibrante soddisfazione per i brillanti risultati ottenuti dalla Ferrari e dai piloti italiani durante il recente e avvincente weekend di Formula 1 a Silverstone. La Russa ha descritto il podio “a tinte Ferrari” come un evento “fantastico”, ponendo l’accento sulla straordinaria e decisiva prestazione di Charles Leclerc, che ha saputo conquistare il gradino più alto. Il presidente dell’ACI ha sottolineato con enfasi come Leclerc abbia pienamente ritrovato il suo talento e la sua innegabile determinazione, qualità intrinseche che hanno permesso al talentuoso pilota monegasco di distinguersi in modo significativo nel prestigioso Gran Premio di Gran Bretagna, regalando momenti di pura adrenalina agli appassionati.

Trionfo italiano a Silverstone: Leclerc e Antonelli protagonisti assoluti

Oltre al clamoroso successo di Leclerc nella gara principale, La Russa ha voluto ricordare con altrettanto orgoglio l’eccellente performance del giovane Andrea Kimi Antonelli, che ha saputo ottenere la pole position e una convincente vittoria nella Gara Sprint. Il presidente della Federazione sportiva dell’Automobilismo ha commentato con entusiasmo palpabile: “Un’Italia grande protagonista in Gran Bretagna”, evidenziando il ruolo di spicco dei talenti nazionali. La Russa ha inoltre aggiunto che questo eccezionale risultato “riaccende l’entusiasmo nel popolo del Cavallino e che ci propone un Campionato del Mondo sempre più verde, bianco e rosso”, sottolineando il forte legame emotivo e identitario che unisce i successi sportivi alla nazione, un sentimento condiviso da milioni di tifosi.

La strategia della Ferrari e le intense qualifiche a Silverstone

Il weekend di Silverstone ha rappresentato un momento cruciale e strategicamente importante per la Ferrari, impegnata con dedizione a migliorare le proprie prestazioni dopo alcune difficoltà riscontrate nel precedente Gran Premio in Austria. Charles Leclerc aveva precedentemente dichiarato che la squadra si era concentrata intensamente su sé stessa, adottando una strategia mirata con l’obiettivo di affrontare al meglio la complessa e competitiva tappa britannica. Questa meticolosa preparazione ha evidentemente dato i suoi frutti, traducendosi in risultati concreti in pista. Nelle qualifiche per la gara principale, Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato il suo valore e la sua velocità impressionante, ottenendo il miglior tempo e precedendo Leclerc di quasi due decimi di secondo.

Lewis Hamilton si è classificato in terza posizione, completando un quadro di grande competizione e anticipando una gara principale ricca di sfide.

La Gara Sprint e l'emozione patriottica dell'Inno di Mameli

La Gara Sprint ha offerto ulteriori emozioni e colpi di scena: Lewis Hamilton, pur partendo dalla pole position, è stato superato con maestria da Andrea Kimi Antonelli a metà gara, con quest’ultimo che ha poi conquistato una meritata e significativa vittoria, consolidando la sua presenza tra i protagonisti. La Russa ha concluso il suo commento sottolineando l’orgoglio e l’emozione profonda e vibrante di sentire l’Inno di Mameli risuonare potente al termine della gara. Ha definito questa esperienza “un’abitudine che sta diventando sempre più emozionante”, rimarcando il valore simbolico, patriottico e unificante delle vittorie italiane nel contesto del motorsport internazionale, capaci di unire il paese in un unico grande abbraccio di gioia.