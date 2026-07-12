Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis, conquistando il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Il ventiquattrenne italiano ha trionfato sull'erba londinese superando Alexander Zverev in finale, diventando il decimo giocatore nell'Era Open a difendere con successo il titolo nel singolare maschile all'All England Club. Questa vittoria rappresenta anche il suo quinto Slam in carriera, proiettandolo tra i grandi di sempre.

Il punteggio finale di 6‑7 (7), 7‑6 (2), 6‑3, 6‑4 ha coronato una partita intensa. L'incontro è stato segnato da un episodio sfortunato per Zverev, che ha accusato un problema al ginocchio dopo una scivolata nel terzo set.

Nonostante l'infortunio, il tedesco ha continuato a lottare, ma Sinner ha saputo capitalizzare, chiudendo il match con un vincente di dritto e celebrando la vittoria sdraiandosi sull'erba in un'esultanza liberatoria.

L'Eco della Vittoria: Tributi e Reazioni

L'impresa di Sinner ha avuto risonanza immediata sui social network, generando un'ondata di congratulazioni da parte di istituzioni, brand e leggende del tennis. Nike ha celebrato il suo campione: "Always was, always will be. World No. 1 @janniksin leaves no doubt as he takes a second consecutive title in London". L'account ufficiale di Wimbledon ha sottolineato la portata storica: "Once was nice had to do it twice" e "2025: ✍ 2026: ✍", mentre Tennis Channel ha evidenziato come Sinner abbia raggiunto le cento vittorie nei tornei dello Slam proprio con questo successo.

Non sono mancati gli elogi da parte di grandi ex campioni. Rod Laver ha commentato: "What an exceptional men's final at Wimbledon! Alexander Zverev put up a sterling fight with bold ball‑striking, but Sinner rose to every challenge. Congratulations to Jannik on another Wimbledon title". Anche Brad Gilbert si è unito ai complimenti: "congrats to Sin City on winning a 2nd consecutive @Wimbledon".

Un Percorso di Crescita e Record Storici

Il cammino di Sinner verso il trionfo non è stato privo di ostacoli. Dopo la delusione al Roland Garros, dove era uscito al secondo turno, l'azzurro si è presentato a Wimbledon senza aver disputato altri tornei. Ha però dimostrato una straordinaria capacità di ritrovare il suo miglior tennis nei momenti cruciali.

In semifinale, aveva superato Novak Djokovic senza perdere un set, e in finale ha saputo gestire le difficoltà fisiche dell'avversario, mostrando grande maturità e solidità mentale.

Con questa vittoria, Sinner si consolida tra i grandi del tennis mondiale. È il primo giocatore a vincere il titolo senza concedere game al servizio in semifinale e finale dai tempi di Roger Federer nel 2003. Raggiunge inoltre quota cinque titoli Slam, posizionandosi in una classifica che lo vede accanto a mostri sacri come Djokovic, Nadal e Federer. L'ATP ha celebrato il successo di Sinner, evidenziando come gli ultimi tre campioni di Wimbledon abbiano difeso con successo il proprio titolo.

La finale ha attirato un pubblico illustre, con la presenza di membri della famiglia reale britannica e celebri attori internazionali. Per Zverev, nonostante la sconfitta, c'è la consolazione di salire al secondo posto nel ranking mondiale.