Il campione azzurro Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo a Wimbledon, celebrando un successo che lo conferma ai vertici del tennis mondiale. Al termine della finale, il numero uno del mondo ha condiviso un momento di profonda emozione, rivelando un dettaglio intimo e toccante: “Devo ringraziare il mio team e anche mamma. Era in tribuna e l’ho vista uscire un paio di volte per la tensione…”. Questo gesto, raccontato dallo stesso Sinner, ha reso ancora più umana la sua straordinaria impresa sull’erba del Centrale, offrendo uno sguardo sulla pressione vissuta anche dai suoi cari.

La celebrazione del successo e le parole di Sinner

L’attimo decisivo è arrivato subito dopo l’ultimo punto, quando Sinner si è lasciato cadere sull’erba, le mani a coprire gli occhi, in un misto di sollievo e gioia. Si è poi rialzato rapidamente per correre verso la tribuna, dove ha abbracciato calorosamente il suo team, i genitori e la fidanzata. Il tennista ha descritto il successo come “incredibile”, sottolineando con enfasi che “non c’è posto più speciale dove giocare” di Wimbledon. Ha inoltre espresso il suo apprezzamento per l’alto livello della finale disputata, rivolgendo un sentito ringraziamento al pubblico per avergli regalato “le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa trovare” e ai raccattapalle per il loro contributo nel rendere il gioco più fluido sul campo.

Lo scambio con Alexander Zverev

Durante la cerimonia di premiazione, l’avversario di Sinner, Alexander Zverev, ha stemperato la tensione con una battuta amichevole: “Non mi piaci più Jannik… mi hai battuto troppe volte. Ma ancora una volta hai dimostrato perché sei il giocatore più forte del mondo”. Sinner ha replicato con grande rispetto, riconoscendo apertamente il valore e la forza dell’avversario. Gli ha augurato di poter replicare il successo già ottenuto al Roland Garros, aggiungendo con un sorriso amichevole e competitivo: “dobbiamo stare anche molto attenti se vuoi diventare n.1”. Questo scambio ha evidenziato la sportività e la stima reciproca tra i due campioni.

La tensione dei familiari: un’emozione condivisa

Il particolare rivelato da Jannik Sinner, riguardo la madre che si è allontanata dalla tribuna per la forte tensione, non è un episodio isolato. Simili situazioni sono state raccontate in passato, evidenziando come la pressione delle grandi sfide sportive si rifletta anche sui familiari degli atleti. Già in occasione degli Internazionali d’Italia, Sinner aveva commentato la difficoltà della madre nel seguire le sue partite dal vivo, preferendo spesso la visione televisiva. Anche in altri importanti tornei, la signora Siglinde Sinner è stata notata allontanarsi temporaneamente dagli spalti per gestire l’intensa emozione, un comportamento che sottolinea la profonda partecipazione e il carico emotivo che i cari vivono durante le competizioni del figlio campione.