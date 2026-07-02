Lorenzo Sonego ha conquistato un posto nel terzo turno di Wimbledon, emergendo vincitore da una vera e propria maratona tennistica contro il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese, attualmente numero 69 del ranking ATP, ha prevalso in cinque set, al termine di una sfida estenuante durata ben quattro ore e ventidue minuti. Il punteggio finale, 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2, è la chiara testimonianza dell'equilibrio e della tenacia mostrati da entrambi gli atleti sui prestigiosi campi in erba londinesi.

Il match si è rivelato estremamente combattuto, con Sonego che ha saputo imporsi in due tie-break cruciali e ha poi dominato il set decisivo, dimostrando grande lucidità nei momenti chiave.

Grazie a questa importante e sofferta vittoria, Sonego si prepara ora ad affrontare un avversario di altissimo livello, l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero sei del torneo, in un confronto che promette scintille.

Gli italiani in campo: tra avanzamenti e sfide serrate

La giornata sui campi di Wimbledon ha visto protagonisti anche altri tennisti italiani, mantenendo alta l'attenzione degli appassionati. Flavio Cobolli è sceso in campo contro l’australiano James Duckworth, impegnato in una sfida equilibrata e riuscendo a vincere il primo tie-break. Parallelamente, Matteo Berrettini ha affrontato il francese Arthur Fils, mostrando una solida performance che lo ha portato avanti di due set, avvicinandosi alla vittoria.

Nel tabellone femminile, invece, la giovane Tyra Grant, diciottenne che aveva già celebrato la sua prima vittoria in uno Slam, ha concluso il suo percorso al secondo turno. L'azzurra si è dovuta arrendere alla ceca Marie Bouzkova, numero 21 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3. Nonostante la sconfitta, Grant ha mostrato carattere, tentando una rimonta nel secondo parziale che l'aveva portata fino al 2-2.

Prospettive future e il successo del tennis azzurro

La programmazione di Wimbledon prevede per la serata l’attesa sfida tra Jasmine Paolini e Viktorija Golubic, un altro incontro che promette emozioni. Il torneo continua a vedere un numero significativo di italiani in corsa, a conferma dell’ottimo momento e della crescente competitività del tennis azzurro sui palcoscenici internazionali, in particolare sui prestigiosi prati londinesi.

L'attenzione si concentra ora in particolare su Lorenzo Sonego, che, dopo la sua recente e convincente vittoria su Diallo, si appresta a un confronto impegnativo contro il forte Taylor Fritz. Il suo percorso a Wimbledon si arricchisce così di un’ulteriore prova di carattere, resistenza e abilità, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali nei prossimi e decisivi turni del prestigioso torneo.

La giornata a Wimbledon è stata caratterizzata da condizioni di gioco ideali e da una grande affluenza di pubblico, che ha contribuito a creare un'atmosfera vibrante e coinvolgente. Oltre ai risultati sportivi, il torneo continua a offrire spunti interessanti anche dal punto di vista organizzativo, con la cura meticolosa dei campi e la gestione precisa degli orari degli incontri, seguiti con grande interesse dagli addetti ai lavori e dagli appassionati attraverso le dirette televisive.