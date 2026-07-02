Il tennista italiano Lorenzo Sonego ha centrato un'importante vittoria al secondo turno di Wimbledon, sconfiggendo il canadese Gabriel Diallo in un match maratona di cinque set. La sfida, disputata sul prestigioso campo londinese, si è conclusa con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2, dopo ben quattro ore e ventidue minuti di gioco intenso. Questo successo proietta il numero 69 del ranking ATP al terzo turno del torneo.

La battaglia sul campo

La partita è stata una vera e propria prova di resistenza fisica e mentale per entrambi gli atleti. Sonego ha dimostrato grande determinazione, aggiudicandosi il primo set al tie-break.

Diallo, tuttavia, non si è arreso e ha risposto prontamente, vincendo il secondo parziale. La tensione è salita nel terzo set, anch'esso deciso al tie-break e conquistato dall'azzurro, che ha mostrato nervi saldi nei momenti cruciali. Il quarto set ha visto ancora una volta il canadese prevalere al tie-break, portando l'incontro al set decisivo. Nel quinto e ultimo parziale, Sonego ha saputo trovare le energie residue e la concentrazione necessaria per prendere il largo, chiudendo il match con un netto 6-2 e assicurandosi il passaggio del turno.

Il prossimo ostacolo: Taylor Fritz

Con questa preziosa vittoria, Lorenzo Sonego si prepara ad affrontare una sfida ancora più impegnativa al terzo turno.

Il suo prossimo avversario sarà l'americano Taylor Fritz, attualmente numero 6 del tabellone londinese e tra i favoriti del torneo. L'incontro promette di essere un test significativo per il tennista italiano.

Il percorso di Sonego e Diallo nel torneo

Il successo contro Diallo segue un'altra prestazione solida di Sonego al primo turno di Wimbledon. L'azzurro aveva infatti superato l'argentino Tomas Martin Etcheverry in quattro set, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7(2), 7-6(4), in un match durato tre ore e quaranta minuti. Questa vittoria iniziale aveva già evidenziato la sua buona forma sull'erba e la sua capacità di gestire incontri prolungati, infondendogli fiducia per il prosieguo della competizione.

Per quanto riguarda Gabriel Diallo, il suo accesso al secondo turno era avvenuto in circostanze particolari. Il tennista canadese aveva beneficiato del ritiro del francese Benjamin Bonzi nel quinto set, quando Diallo era in vantaggio per 3-1, dopo aver recuperato uno svantaggio di due set. Un percorso che gli aveva permesso di avanzare senza dover completare l'intero incontro.