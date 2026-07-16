Il circuito di Spa-Francorchamps si conferma una delle piste più amate e impegnative del calendario di Formula 1, ma l'edizione 2026 introduce nuove incognite legate ai regolamenti tecnici. Il tracciato belga, rinomato per i suoi lunghi rettilinei, le curve ad alta velocità e i significativi cambi di elevazione, rappresenta una sfida peculiare per i piloti, che quest'anno dovranno confrontarsi con una gestione energetica particolarmente complessa.

I nuovi regolamenti tecnici, infatti, impongono limiti stringenti sull'energia disponibile per giro, trasformando Spa in uno dei banchi di prova più ardui per le monoposto 2026.

Oliver Bearman, pilota Haas, ha dichiarato: "Penso che questa sarà la più difficile dell'anno in termini di gestione dell'energia e di sensazione per i piloti, perché semplicemente non ne hai abbastanza". Bearman ha evidenziato la centralità di strategia ed efficienza: "Stiamo dovendo adattarci a nuove cose e con la sensibilità dell'energia qui, è così importante essere il più efficienti possibile. Alla fine, se ne occupa la strategia, ma penso che questo rettilineo sarà abbastanza lungo rispetto all'anno scorso".

Le diverse prospettive dei piloti: tra nostalgia e adattamento

Il giovane pilota britannico non ha celato come la carenza di energia abbia modificato le sue preferenze: "Se mi avessi chiesto l'anno scorso 'Dove preferiresti correre?' sarebbe stato qui.

Quest'anno ti direi probabilmente Ungheria e Austria, piuttosto che Silverstone e Spa, il che sembra folle, ma è così". Bearman ha spiegato che la gestione della potenza variabile in curva rende la guida più complessa e meno intuitiva: "In alcune curve devi davvero concentrarti per ottenere una grande uscita, in altre non importa tanto perché hai un'uscita molto breve con solo 500 cavalli invece di 1.000, diciamo".

Fernando Alonso, d'altro canto, ha offerto una prospettiva differente. Pur riconoscendo le difficoltà introdotte dalle nuove normative, il pilota spagnolo ha ammesso: "Non ho guidato il simulatore questa volta, quindi è difficile indovinare [come cambierà]". Alonso ha evidenziato che la sfida di Spa nel 2026 sarà inedita, in particolare nel settore centrale e in curve iconiche come Blanchimont ed Eau Rouge: "Dipende da molte cose – non è solo la velocità della batteria disponibile, è il motore a combustione disponibile che hai, la velocità che ottieni nel settore 2…".

Nonostante le nuove dinamiche, Alonso ha affermato di trovare ancora piacere nella competizione, ma ha rivelato di guidare auto d'epoca per puro divertimento: "Ho alcune vecchie vetture, oltre a tutte le auto che ho nel mio museo ho auto di Formula 1 del 2007 e del 2012 che guido di tanto in tanto, e mi diverto molto".

Hamilton: l'emozione della gara prevale sulle limitazioni

Lewis Hamilton, invece, ha minimizzato l'impatto delle limitazioni di potenza sulla spettacolarità: "È l'opposto per me – questi sono i circuiti che aspetto con ansia anche se abbiamo [limitazioni di potenza]". Il sette volte campione del mondo ha sottolineato come Spa rimanga un palcoscenico ideale per le battaglie in pista: "Personalmente, non mi entusiasma la qualifica, mi entusiasma la gara.

È lottare gomito a gomito con la gente e gareggiare. Mettere pressione, difendersi, tutte quelle cose. Questo è correre, questo è quello che cerco".

Le simulazioni indicano che la carenza di energia potrebbe causare un "super clipping" fino a due secondi sull'intero giro, con un impatto significativo soprattutto sulle curve più veloci. Ciononostante, la natura imprevedibile del meteo e le ampie opportunità di sorpasso mantengono Spa tra i circuiti più attesi, sebbene il divertimento durante le qualifiche e le prove libere potrebbe risentirne, almeno per questa stagione.

Timori e strategie dei team

I team esprimono il timore che la gestione energetica possa alterare il carattere distintivo delle curve ad alta velocità, come Pouhon.

Esperti di McLaren e Williams hanno manifestato preoccupazioni riguardo all'impatto del "super clip" in sezioni cruciali del circuito, quali Les Combes e Blanchimont, e stanno elaborando strategie di energy management specifiche per Spa. Nonostante le difficoltà attuali, permane un certo ottimismo per il futuro: si sta già lavorando per un migliore bilanciamento energetico nelle stagioni a venire, con l'auspicio che Spa possa tornare a essere un appuntamento fisso nel calendario di F1 con regolamenti più in linea con il suo DNA unico.