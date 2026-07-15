La Spagna ha dimostrato la sua netta superiorità dominando la Francia nella semifinale della Coppa del Mondo, un risultato che ha sorpreso molti e che ha permesso alla squadra iberica di volare in finale per la prima volta dal suo storico trionfo del 2010. Il Commissario Tecnico Luis de la Fuente ha commentato con orgoglio la prestazione dei suoi, affermando che la sua squadra ha affrontato e superato "la migliore squadra del mondo", sottolineando l'importanza di questa vittoria.

La semifinale di Arlington: un dominio incontrastato

La sfida, disputata martedì ad Arlington, in Texas, si è rivelata un vero e proprio monologo spagnolo.

La Spagna ha sbloccato il risultato a metà del primo tempo grazie a un calcio di rigore. L'azione decisiva è stata orchestrata con maestria da Lamine Yamal, che il giorno precedente aveva compiuto diciannove anni, e il conseguente tiro dal dischetto è stato trasformato con fredda decisione da Mikel Oyarzabal, lasciando impotente il portiere francese Mike Maignan. Yamal, protagonista di giornata, aveva anche sfiorato il gol con un tiro potente, poi annullato per fuorigioco, a dimostrazione della sua costante pericolosità. Nella ripresa, il raddoppio è arrivato con altrettanta precisione: Pedro Porro ha finalizzato un impeccabile uno-due con Dani Olmo, infilando la rete con una freddezza chirurgica.

Nonostante i dieci tentativi totali verso la porta, la Francia non è riuscita a centrare lo specchio fino al 95º minuto, evidenziando una prestazione decisamente sottotono e priva di mordente, in netto contrasto con le aspettative e il suo percorso nel torneo.

Reazioni e il futuro delle due nazionali

Il centrocampista spagnolo Rodri ha espresso con chiarezza la determinazione e l'ambizione della squadra, dichiarando: "È così difficile arrivare a questo momento, ma vogliamo di più", proiettando la mentalità vincente verso la finale. Per la Francia, questa sconfitta rappresenta una deludente e inaspettata uscita di scena, specialmente dopo aver dominato il torneo fino a quel momento con prestazioni brillanti.

Didier Deschamps, che concluderà il suo lungo e glorioso ciclo di dodici anni alla guida della nazionale, saluterà la squadra nella finale per il terzo posto a Miami, un appuntamento che, come spesso accade nel calcio, è considerato una magra consolazione e una partita che nessuno desidera realmente giocare.

Un dominio spagnolo che riscrive le pagine della storia del calcio

Questa vittoria non è un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto di netta superiorità spagnola nei confronti della Francia. Rappresenta infatti la terza eliminazione consecutiva della Francia in semifinale per mano della Spagna in altrettante estati. La serie di successi è iniziata con la vittoria negli Europei 2024 a Monaco, è proseguita con l'affermazione nella Nations League 2025 e ha trovato ora il suo culmine con la semifinale mondiale.

L'affermazione della Spagna estende ulteriormente la sua impressionante striscia di imbattibilità (esclusi i rigori) a ben trentasette partite, un risultato eccezionale che eguaglia il record mondiale detenuto dall'Italia. Ora, con la possibilità concreta di una vittoria in finale contro Inghilterra o Argentina a New Jersey, la Spagna ha l'opportunità unica di stabilire un nuovo, storico primato, consolidando ulteriormente la sua posizione come una delle squadre più dominanti e vincenti nella storia del calcio internazionale, un vero e proprio punto di riferimento per il futuro.