Nel complesso mondo delle Major League Baseball, le trattative di mercato vanno ben oltre il semplice scambio di giocatori. Spesso, i comunicati ufficiali delle squadre includono termini come “cash considerations” o “player to be named later”, che possono generare interrogativi tra i tifosi meno esperti. Comprendere il significato di queste espressioni è cruciale per seguire con consapevolezza le dinamiche del mercato MLB.

Il funzionamento delle “cash considerations” nelle trade MLB

Le “cash considerations” rappresentano una somma di denaro che una squadra versa all'altra come parte integrante di uno scambio, anziché cedere un giocatore.

Non si tratta di una consegna fisica di denaro, bensì di una transazione finanziaria regolata tra le franchigie. Un esempio pratico può chiarire il meccanismo: se i New York Yankees volessero cedere un giocatore con un contratto oneroso, come nel caso ipotetico di Giancarlo Stanton, ai Seattle Mariners, e questi ultimi non fossero disposti ad accollarsi l’intero ingaggio, gli Yankees potrebbero includere una quota in denaro per facilitare l’accordo. In questo modo, la squadra acquirente si fa carico solo di una parte del contratto, mentre la cedente copre il resto tramite le “cash considerations”.

Questa pratica è frequentemente adottata anche quando una squadra preferisce acquisire un giocatore tramite trade piuttosto che tramite il sistema dei waiver, specialmente se il giocatore è stato designato per l’assegnazione.

In tali circostanze, la cifra massima che può essere trasferita è generalmente fissata a 100.000 dollari, secondo le normative della MLB.

Esempi recenti e la distinzione con il “player to be named later”

Negli ultimi anni, le “cash considerations” sono state protagoniste di numerose operazioni di mercato. Ad esempio, i Minnesota Twins hanno ceduto Carlos Correa agli Houston Astros, accollandosi parte del suo contratto. I Pittsburgh Pirates, il 27 luglio, hanno inviato “cash considerations” agli Orioles per acquisire Johnathan Rodríguez, precedentemente designato per l’assegnazione. Un altro caso ha visto i Diamondbacks cedere Shelby Miller e Jordan Montgomery ai Brewers per un giocatore da nominare in seguito o per “cash considerations”.

La differenza tra “cash considerations” e “player to be named later” è sostanziale: nel primo caso si fa riferimento a una somma di denaro, nel secondo a un giocatore che verrà scelto e comunicato in un momento successivo. Talvolta, la struttura della trade può prevedere entrambe le opzioni, lasciando alle squadre la possibilità di decidere in base all’evoluzione della stagione o ad accordi specifici.

Le cronache delle ultime settimane confermano la frequenza di queste operazioni: il 27 luglio, i Baltimore Orioles hanno ricevuto “cash considerations” dai Pirates per Johnathan Rodríguez. Il 26 luglio, i Cardinals hanno ottenuto “cash considerations” dagli Athletics, mentre il 25 luglio, i Royals hanno ricevuto “cash considerations” dai Phillies. Questi esempi dimostrano come il denaro sia ormai una componente strutturale delle trattative MLB, essenziale per bilanciare le esigenze economiche e tecniche delle franchigie.