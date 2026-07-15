Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha presentato il progetto Illumina inaugurando lo Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova. L’iniziativa, per i bisogni reali dei territori, mira a creare luoghi inclusivi dove sport, arte, danza, musica e incontro tra generazioni si intrecciano. Finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e promosso da Sport e Salute, rigenera gli spazi pubblici tramite lo sport.

L'obiettivo, come spiegato da Nepi Molineris, è abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle economiche che limitano l’accesso allo sport.

L'amministratore delegato ha ribadito l'offerta di spazi gratuiti dove famiglie e anziani possano praticare sport e vivere la comunità, favorendo l'inclusione sociale.

Il modello diffuso di Illumina

La prima fase del progetto Illumina prevede 85 Spazi Illumina in altrettanti Comuni italiani, per un effetto moltiplicatore nazionale. Ogni spazio mantiene la stessa filosofia, ma viene adattato alle esigenze del territorio e alle discipline più richieste. L’iniziativa mira a favorire la partecipazione di tutte le fasce d’età e a promuovere la coesione sociale tramite attività accessibili.

Sinergie e impatto sociale

Sul fronte risorse, Nepi Molineris ha evidenziato il finanziamento della prima fase dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

Si cercano nuove collaborazioni pubblico-privato e investimenti tramite fundraising. Ciò consentirà nuovi impianti e un ritorno sociale dell’investimento, creando valore per i territori e allineandosi agli obiettivi ESG.

Lo Spazio Illumina di Genova, con aree per skatepark, basket, volley e calisthenics, è un esempio concreto di rigenerazione urbana e promozione dell'inclusione sociale tramite lo sport. Dimostra l'efficacia del modello nel trasformare gli spazi pubblici in centri vitali.