I San Antonio Spurs si preparano per un’estate intensa con la California Classic e la Las Vegas Summer League. Questi eventi valutano i giovani talenti e i nuovi innesti del Draft NBA 2026. Guidato dall’assistant coach Corliss Williamson, il gruppo ha iniziato gli allenamenti a San Antonio per costruire l’intesa e testare i rookie.

Il roster estivo include Carter Bryant (alla sua seconda estate) e i quattro rookie del Draft 2026: Jayden Quaintance, Tarris Reed Jr., Ja’Kobi Gillespie e Malik Brown. Si aggiungono altri giovani talenti. Williamson ha dichiarato: "I giocatori, siano essi scelti al Draft, dalla G League o free agent, sono desiderosi di giocare, offrendo agli allenatori l’opportunità di ripassare concetti già affrontati durante l’anno".

Il calendario delle Summer League

Gli Spurs debutteranno alla California Classic contro i Miami Heat, seguiti da Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. A Las Vegas, per la Summer League, affronteranno Atlanta Hawks, New York Knicks, Milwaukee Bucks e Utah Jazz. Tutte le partite saranno visibili su ESPN, ESPN2, Prime e NBA TV.

Il rookie Tarris Reed Jr. ha affermato che, dopo tre giorni di preparazione, la squadra sarà pronta per San Francisco. Ha enfatizzato l’importanza di "capire le preferenze dei compagni in fase di realizzazione, nei blocchi e nei passaggi" per prepararsi a Las Vegas.

Aspettative e prospettive per i giovani Spurs

La Summer League è un banco di prova cruciale per la crescita dei giovani Spurs, che si confronteranno con le migliori promesse NBA.

Il calendario include sfide di alto livello, come la rivincita contro i Knicks e l’incontro con gli Utah Jazz. Il roster, con Victor Wembanyama e altri talenti, permette a San Antonio di valutare soluzioni tecniche e accelerare l’integrazione dei nuovi arrivati.

Per i tifosi degli Spurs, questa estate è un’occasione per seguire lo sviluppo di Carter Bryant e dei rookie, osservando il loro inserimento. L’obiettivo è gettare solide basi per il futuro, sfruttando la Summer League come laboratorio di crescita e sperimentazione.