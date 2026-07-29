Il giornalista Steve Flink, stimato membro della Hall of Fame, presenta la sua nuova opera intitolata "The Immortals of American Tennis", un volume che celebra i più grandi campioni nella storia del tennis statunitense. Il libro raccoglie le storie di diciannove figure fondamentali che hanno plasmato il percorso del tennis negli Stati Uniti, da Bill Tilden fino alle sorelle Venus e Serena Williams. Composto da 216 pagine, il volume offre un racconto dettagliato delle carriere di questi atleti attraverso le loro partite più memorabili, dati statistici significativi e una ricca selezione di fotografie che ripercorrono la loro evoluzione sportiva e personale.

Flink ha arricchito l'opera con interviste personali condotte nel corso degli anni con quasi tutti i protagonisti citati, ad eccezione di Maureen "Little Mo" Connolly, scomparsa prematuramente all'età di 34 anni. Oltre ai diciannove campioni principali, il libro dedica spazio anche a undici menzioni d’onore, tra cui spiccano diversi ex numeri uno del mondo. L’autore, con una lunga e prestigiosa esperienza come scrittore e redattore per testate specializzate quali World Tennis Magazine e Tennis Week Magazine, offre una prospettiva unica sulle qualità che hanno accomunato questi campioni: dalla profonda determinazione alla straordinaria capacità di emergere in un contesto altamente competitivo come quello statunitense.

Un racconto che celebra la storia del tennis USA

"The Immortals of American Tennis" va oltre la semplice elencazione di successi e statistiche, soffermandosi sulle caratteristiche intrinseche che hanno reso questi atleti delle vere e proprie icone. Flink esplora il "DNA competitivo" che lega i grandi del tennis americano, evidenziando l’influenza determinante dell’ambiente e della peculiare cultura sportiva degli Stati Uniti. Il libro, edito da Gelding Street Press, sarà disponibile su Amazon e nelle principali librerie a partire da martedì 4 agosto. L’opera si inserisce opportunamente nelle celebrazioni per il 250° anniversario della nazione, offrendo uno sguardo approfondito su coloro che hanno contribuito a costruire una gloriosa e duratura tradizione tennistica di successo.

L'eredità dei giganti del tennis USA

Il volume di Flink rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire la storia di icone indimenticabili come John McEnroe, Venus Williams e Serena Williams, e per comprendere come gli Stati Uniti abbiano saputo produrre un numero così elevato di campioni rispetto ad altri paesi. L’autore, che attualmente collabora come editorialista per Racquet Sport Industry Magazine, mette in luce come la passione incondizionata e la dedizione assoluta abbiano permesso a questi atleti di lasciare un’impronta indelebile nella storia del tennis mondiale, consolidando il loro status di immortali.