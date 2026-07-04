La campionessa in carica di Wimbledon, Iga Swiatek, è stata eliminata al terzo turno da Alexandra Eala sul Centre Court, in una delle sorprese più clamorose del torneo. La sconfitta, con il punteggio di 7-6 (9), 6-2, ha spinto la tennista polacca a una profonda riflessione sui «medesimi errori» che, a suo dire, hanno determinato il suo crollo. Eala, a soli 21 anni, è diventata la prima tennista filippina a raggiungere il quarto turno di un torneo del Grande Slam.

La riflessione di Swiatek: oltre i risultati

Dopo l'inattesa uscita di scena, Swiatek ha espresso una nuova prospettiva sul suo approccio al tennis: «Onestamente, non mi importa più dei risultati.

Mi sono concentrata così tanto su di essi che è difficile continuare così. Sto cercando davvero di lasciarli andare. Non ho buoni risultati, quindi non mi aspetto buoni risultati per me perché semplicemente non stanno arrivando. Non sono ancora a quel livello. Ho bisogno di lavorare dall’inizio e cercare solo di migliorare il mio tennis.»

L'analisi del match e il coraggio di Eala

Durante la partita, Swiatek ha commesso ben 44 errori non forzati e ha subito cinque break, fattori cruciali per la sua sconfitta. Interrogata sulle difficoltà, la polacca ha riconosciuto il coraggio della sua avversaria: «Ho sentito che Alexandra è stata più coraggiosa nei momenti importanti. Nel tie-break entrambe abbiamo avuto molte occasioni per chiudere il set prima, e non è andata a mio favore.

Ero lì per combattere. Non è stato sufficiente. Sicuramente potevo giocare un po’ meglio, ma anche lei ha giocato benissimo, ha sfruttato le sue occasioni e ci è andata.»

Swiatek ha avuto due palle set nel tie-break del primo parziale, durato 84 minuti, ma non è riuscita a concretizzarle. Sul punteggio di 8-7, un dritto a rete, frutto di un lungo scambio giocato con troppa titubanza, le ha negato l'ultima opportunità. La frustrazione della campionessa è cresciuta visibilmente nel secondo set, mentre la partita le sfuggiva di mano.

La sfida del servizio lento: un problema ricorrente

Un elemento chiave che ha infastidito maggiormente Swiatek è stato il ritmo lento del servizio di Eala. «Penso che sia stato mentalmente più difficile per me accettare questi ritorni mancati dai servizi lenti», ha spiegato.

«Devo dire che è molto più difficile restituire un servizio così che uno normale. Volevo essere presente nel secondo set. Ho commesso alcuni errori non forzati all’inizio. Ho sentito che serviva sempre più lento, e diventava sempre più difficile per me restituire questi servizi. Questo, per me, è stato difficile da accettare.»

La tennista polacca ha sottolineato che questa dinamica è un tema ricorrente nei loro confronti: «Ricordo chiaramente le ultime due partite contro di lei. Sono successi gli stessi errori. Immagino sia qualcosa su cui lavorare. Anche se magari le top giocano super veloci e servono forte, devi anche essere pronto per questo tipo di ritmo. Anche se è super lento e la gente potrebbe pensare che sia facile restituirlo, è tutt’altro. Sento che è sicuramente qualcosa su cui lavorare.»