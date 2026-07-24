Taranto si prepara ad accogliere i XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, con una nuova e significativa infrastruttura sportiva. È stato completato il PalaRicciardi, l'impianto che ospita la pista atletica indoor, realizzato da Ferraro spa. Questa struttura rappresenta un traguardo storico per il Sud Italia, essendo la prima pista indoor della regione omologabile per competizioni internazionali World Athletics.

Il PalaRicciardi nasce dalla riqualificazione dell’ex complesso Amatori Ricciardi, un progetto che ha comportato la demolizione delle vecchie strutture e la costruzione di un moderno centro sportivo multidisciplinare di 6.250 metri quadrati.

L’impianto è dotato di un anello da 200 metri a sei corsie con curve sopraelevate, un rettilineo da 60 metri a otto corsie e pedane dedicate a tutte le discipline indoor. Le tribune, già ultimate, possono accogliere circa 1.500 spettatori. L'area esterna è stata progettata secondo criteri di sostenibilità, con pensiline fotovoltaiche e spazi verdi.

L'orgoglio di Ferraro spa per un'opera strategica

Angelo Ferraro, direttore generale di Ferraro spa, ha espresso soddisfazione per il completamento del progetto. "Ultimare il PalaRicciardi è per noi una tappa importante", ha dichiarato, attribuendo il successo alle "centinaia di maestranze, tecnici e professionisti che hanno lavorato con dedizione e responsabilità".

La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo come costruttori di infrastrutture centrali, ha aggiunto, è "motivo di grande orgoglio e la conferma che Ferraro è all’altezza delle sfide più ambiziose, quelle che lasciano un segno nel territorio e nella storia di una città", sottolineando l'impatto duraturo dell'opera per Taranto.