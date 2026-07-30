Taranto vanta ora impianti sportivi all'avanguardia, capaci di suscitare l'ammirazione di numerose città e regioni italiane. Lo ha sottolineato Massimo Ferrarese, commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, in occasione del completamento delle principali opere infrastrutturali dedicate alla prestigiosa manifestazione. La città e altre località pugliesi si preparano così ad accogliere l'evento.

Il commissario Ferrarese ha rivolto un sentito ringraziamento al governo, al vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, ai ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, alla Regione Puglia, al Comune di Taranto e all'intera struttura commissariale.

Ha enfatizzato come "solo grazie a una grande collaborazione" sia stato possibile raggiungere tale risultato. Gli investimenti, pari a circa 170 milioni di euro, hanno interessato prevalentemente la provincia di Taranto, ma anche Lecce, Brindisi e Conversano (Bari) hanno beneficiato di significativi interventi infrastrutturali.

Organizzazione e successo di biglietteria

Sul fronte organizzativo, Ferrarese ha rivelato che sono già stati venduti circa 30mila biglietti per le diverse competizioni dei Giochi del Mediterraneo, con un notevole interesse che ha portato all'esaurimento di alcune finali di nuoto e tennis. Nonostante il completamento delle opere, il lavoro è tutt'altro che terminato: l'attenzione si concentra ora sull'organizzazione logistica, la gestione dei trasporti, l'accoglienza degli atleti e dei visitatori, e la promozione sia a livello nazionale che internazionale.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai cittadini, il cui sostegno è stato fondamentale per "trasformare quello che sembrava un sogno in una realtà per Taranto, per la Puglia e per l'Italia".

Il Comitato Internazionale e la visione dei Giochi

I Giochi del Mediterraneo si configurano come una manifestazione sportiva multidisciplinare di grande rilievo, orchestrata dal Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM). L'obiettivo primario di questo organismo è promuovere la cooperazione e lo scambio culturale tra le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. L'evento, che accoglie atleti da numerosi paesi, offre una significativa vetrina di visibilità per le città e le regioni ospitanti.

Il CIJM svolge un ruolo cruciale nella supervisione e nell'organizzazione complessiva, collaborando strettamente con i comitati locali per assicurare il rispetto degli elevati standard sportivi e logistici richiesti da una manifestazione di tale portata.