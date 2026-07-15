A un mese esatto dalla cerimonia di apertura dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la città ionica si prepara a un grande evento pubblico che segna l'inizio ufficiale del conto alla rovescia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, piazza della Vittoria ospiterà "Meno 30 con Rds", una serata a ingresso gratuito organizzata in collaborazione con Rds 100% Grandi Successi, la radio ufficiale dei Giochi.

L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, vedrà alternarsi sul palco Don Cash, le ballerine di Rds e la mascotte ufficiale di Taranto 2026, animando la serata con musica e intrattenimento.

Gli organizzatori hanno sottolineato che l'appuntamento è un "primo grande momento di condivisione con la comunità", un'occasione preziosa per accrescere l'entusiasmo. Hanno invitato la città a partecipare e a promuovere l'evento sui canali social ufficiali, affinché "Meno 30 con Rds" diventi una grande festa per tutta Taranto, il primo, indimenticabile abbraccio della città ai suoi Giochi.

"Sott' u' sole": la voce musicale dei Giochi

Tra le iniziative di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo, è stato presentato il brano ufficiale "Sott' u' sole", interpretato dall'artista tarantina Mietta e realizzato con l'Orchestra Magna Grecia. Il videoclip è stato svelato allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, alla presenza del maestro Piero Romano.

La canzone, commissionata dal presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, è destinata a diventare il simbolo musicale dell'evento.

La composizione e gli arrangiamenti di "Sott' u' sole" sono firmati da Roberto Molinelli, con il testo di Melissa Mastrolorenzi. L'esecuzione ha coinvolto anche il Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo e l'Orchestra giovanile della Magna Grecia - Città di Taranto. Il brano è stato concepito per esprimere il calore, l'identità e l'energia della città, rafforzando il legame con il territorio ionico e lo spirito dei Giochi.

I numeri dei XX Giochi del Mediterraneo 2026

I XX Giochi del Mediterraneo si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, accogliendo oltre 4mila atleti da 26 nazioni.

L'investimento complessivo ammonta a circa 300 milioni di euro. Attraverso eventi come "Meno 30 con Rds" e le iniziative musicali, Taranto si prepara ad accogliere i Giochi, coinvolgendo la comunità locale nella promozione e partecipazione per un successo condiviso.