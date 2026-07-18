Il Nicaragua vivrà un momento storico nella finale della Coppa del Mondo 2026. L'arbitra Tatiana Guzmán, soprannominata "occhio di lince", è stata designata come assistente Var per la sfida tra Argentina e Spagna, in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium.

Traguardo storico per il Nicaragua

La nomina di Tatiana Guzmán segna un traguardo senza precedenti: è la prima arbitra nicaraguense in una finale di un Mondiale maschile. Questa designazione, confermata dalla Federazione calcistica nicaraguense, evidenzia il suo percorso e il riconoscimento del talento internazionale.

Il ruolo decisivo di Guzmán nel torneo

La 38enne Tatiana Guzmán, internazionale Fifa dal 2014, si è distinta per precisione e decisioni cruciali dalla sala Var. Negli ottavi di finale tra Germania e Paraguay, ha segnalato un fallo sul portiere Orlando Gill, annullando il gol tedesco di Jonathan Tah e cambiando il corso della partita al minuto 102. La sua influenza è stata evidente anche nella sfida tra Brasile e Norvegia, dove ha richiamato l'arbitro per un contatto in area su Matheus Cunha, portando all'assegnazione di un rigore ai brasiliani (poi fallito). Questi episodi hanno consolidato la sua reputazione di "occhio di lince" e di elemento indispensabile per l'equità del gioco.

Riconoscimenti e consolidata esperienza

L'esperienza di Tatiana Guzmán include partecipazioni al Mondiale per club 2025 e a diversi tornei giovanili Fifa. Il suo operato ha ricevuto l'apprezzamento del presidente della Commissione arbitri Fifa, Pierluigi Collina, che l'ha definita "un talento importante" del Var. Le sue prestazioni e decisioni hanno consolidato la sua reputazione internazionale, affermandola come figura di spicco nel panorama arbitrale.