L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, ha espresso una dura critica in merito alla decisione di sospendere il cartellino rosso inflitto a Folarin Balogun, attaccante della nazionale degli Stati Uniti. Nonostante l'espulsione ricevuta nei sedicesimi di finale contro la Bosnia, Balogun potrà infatti scendere in campo negli ottavi contro il Belgio. Questa decisione, ritenuta senza precedenti, sarebbe stata influenzata da presunte pressioni politiche: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe telefonato a Gianni Infantino per assicurare il recupero di uno dei suoi migliori giocatori.

Blatter ha affidato il suo disappunto al proprio account X, dichiarando in modo perentorio: “I cartellini rossi non vengono ribaltati da telefonate politiche. Vengono ribaltate da regole, prove e organismi indipendenti”. Ha poi aggiunto, con una domanda retorica che sottolinea la gravità della situazione: “Se un Presidente degli Stati Uniti interviene presso il Presidente della FIFA — e un giocatore viene improvvisamente riabilitato prima di una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo — la domanda è inevitabile: Quo vadis, FIFA?”.

La decisione della Fifa e il caso Balogun

Il giocatore Balogun era stato espulso per un fallo giudicato grave su un difensore bosniaco durante la vittoria per 2-0 degli Stati Uniti nei sedicesimi di finale.

Il regolamento della Fifa prevede che un cartellino rosso diretto comporti automaticamente una squalifica di una partita, senza possibilità di appello. Tuttavia, l'organo calcistico ha annunciato che la sanzione sarà sospesa per un anno, applicando l’articolo 27 del codice disciplinare, che prevede una sospensione condizionale della pena.

Le reazioni internazionali e le polemiche

La decisione ha scatenato forti proteste a livello internazionale. In particolare, la Federazione belga si è detta “stupefatta” per una scelta che considera in “contraddizione diretta” con le regole stabilite dalla Fifa. Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha commentato con ironia: “Non sapevo che al Mondiale il 5 luglio fosse diventato il primo aprile”.

Anche il portiere Thibaut Courtois ha definito la decisione “un po’ sorprendente”, evidenziando come, se fosse stata comunicata prima, la squadra avrebbe potuto prepararsi mentalmente in modo più adeguato.

Di contro, il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha difeso la decisione, affermando: “È una decisione giusta, perché non sarebbe mai dovuto essere un cartellino rosso”. Ha inoltre definito la sanzione “troppo pesante” per un fallo che, a suo dire, non era intenzionale. Christian Pulisic ha accolto la notizia come “una spinta morale” per la squadra, mentre la federazione US Soccer si è dichiarata “soddisfatta” dell’esito.

L'intervento presidenziale e le conseguenze

È stato confermato che il presidente Donald Trump ha effettivamente telefonato a Gianni Infantino per richiedere una revisione della sanzione.

Questa informazione è stata diffusa da un funzionario statunitense. La Fifa ha quindi proceduto con la sospensione della squalifica, consentendo a Balogun di giocare regolarmente contro il Belgio. Una decisione di tale portata non si verificava dal 1962. La UEFA ha reagito definendo la scelta della Fifa come un superamento di una “linea rossa”, mettendo seriamente in discussione l'integrità del torneo.