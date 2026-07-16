Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto con successo a un intervento in artroscopia alla spalla sinistra. L'operazione, cruciale per il suo recupero, si è svolta presso la Clinica del Remei di Barcellona, con un esito positivo confermato già nelle prime ore del post-operatorio. L'equipe medica, guidata dal professor Jordi Ardevol, ha eseguito la procedura senza complicazioni, avviando in modo ottimale il percorso di guarigione per l'atleta granata. Alla delicata operazione ha presenziato anche il dottor Corrado Bertolo, referente ortopedico del club, a testimonianza dell'attenzione del Torino per la salute dei suoi giocatori.

Dettagli dell'intervento e la tecnica artroscopica

L'intervento chirurgico è stato condotto impiegando la tecnica artroscopica, un approccio minimamente invasivo e standard per il trattamento di patologie articolari, specialmente alla spalla. Questa metodologia consente di operare attraverso piccole incisioni, riducendo il trauma ai tessuti circostanti. I benefici sono molteplici: minor dolore post-operatorio e una notevole accelerazione dei tempi di recupero, aspetto cruciale per un atleta professionista. La procedura si è svolta nella struttura d'eccellenza di Barcellona, sotto l'attenta supervisione del professor Jordi Ardevol e con la presenza del dottor Corrado Bertolo, che ha seguito l'intervento in rappresentanza del Torino.

Il percorso di riabilitazione: ritorno in Italia

Con l'intervento alle spalle e l'esito favorevole, il focus si sposta ora sulla riabilitazione. Il club ha comunicato che il portiere Franco Israel verrà dimesso dalla clinica già domani. Subito dopo, Israel farà ritorno in Italia per iniziare un programma intensivo e personalizzato di recupero. Questo percorso riabilitativo si svolgerà presso il centro specializzato Fisio&Lab di Torino, una struttura all'avanguardia dedicata al recupero funzionale degli atleti. L'obiettivo è permettere al giocatore di recuperare pienamente la funzionalità della spalla e tornare in campo il prima possibile, con la massima sicurezza.

L'artroscopia di spalla: vantaggi e applicazioni nello sport

L'artroscopia è una procedura chirurgica che ha rivoluzionato il trattamento delle lesioni articolari. Essa si basa sull'utilizzo di piccole incisioni per inserire una telecamera (artroscopio) e strumenti chirurgici miniaturizzati direttamente all'interno dell'articolazione. Questa visione diretta permette al chirurgo di diagnosticare e riparare con grande precisione le lesioni. La sua applicazione è particolarmente diffusa e vantaggiosa nei contesti sportivi, dove la necessità di un recupero rapido e completo è prioritaria. Rispetto alla chirurgia tradizionale, l'artroscopia riduce drasticamente il dolore e il gonfiore post-operatorio, minimizza le cicatrici e favorisce un ritorno all'attività fisica in tempi notevolmente più brevi. Questo la rende la scelta preferenziale per atleti di alto livello come Franco Israel, consentendo loro di affrontare il percorso di recupero con maggiore efficacia e minor disagio.