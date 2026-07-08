Il Tour de France 2026 prosegue con la sua quinta tappa, in programma mercoledì 8 luglio. Questa frazione, che si snoda da Lannemezan a Pau, è attesa come un momento cruciale per i velocisti del gruppo. Con una partenza fissata alle 14.15 e un arrivo previsto intorno alle 17.45, la giornata si preannuncia ideale per una spettacolare volata di gruppo.

Il percorso: da Lannemezan a Pau, una sfida per i velocisti

La tappa copre una distanza di circa 158 chilometri e si caratterizza per un profilo prevalentemente pianeggiante. Nonostante ciò, il dislivello complessivo è stimato tra i 1.600 e i 1.883 metri, indicando la presenza di saliscendi non impegnativi ma costanti che potrebbero aggiungere un elemento di fatica.

L'unica asperità significativa del percorso è rappresentata dalla Côte de Baleix, un Gran Premio della Montagna di terza categoria.

La Côte de Baleix si trova a circa 132-133 chilometri dall'inizio della corsa, ovvero a circa 25-26 chilometri dal traguardo finale di Pau. Questa salita, seppur breve, presenta caratteristiche che richiedono attenzione: si estende per circa 1,27 chilometri con una pendenza media del 7,24%, raggiungendo un dislivello di 92 metri e punte di pendenza attorno all’8,8%. Sebbene la sua posizione e la sua lunghezza suggeriscano che non dovrebbe compromettere una volata di gruppo, la Côte de Baleix potrebbe comunque offrire l'opportunità per un tentativo di fuga o mettere in difficoltà i velocisti meno agili, costringendoli a uno sforzo extra per rimanere nel gruppo di testa.

Durante il percorso, sono previsti importanti traguardi intermedi che influenzeranno la classifica a punti. Il primo sprint intermedio è posizionato a Vic-en-Bigorre, al chilometro 113,5, offrendo ai corridori l'occasione di accumulare preziosi punti. Un ulteriore traguardo per la classifica a punti, con assegnazione di abbuoni, sarà situato all'arrivo a Pau, rendendo il finale della tappa ancora più strategico per gli specialisti delle volate.

Orari e dove seguire la quinta tappa in diretta

Gli appassionati di ciclismo potranno seguire la quinta tappa del Tour de France 2026 fin dalle prime battute. Il via neutralizzato è programmato per le 14.05, mentre la partenza ufficiale, che segna il chilometro zero, avverrà alle 14.15.

L'arrivo a Pau è atteso in un intervallo temporale compreso tra le 17.37 e le 17.56, con una stima più precisa che lo colloca attorno alle 17.45.

La copertura televisiva sarà ampia e garantirà la visione della corsa a un vasto pubblico. La tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport, offrendo un accesso gratuito e capillare. Per chi preferisce le piattaforme a pagamento o lo streaming, la diretta sarà disponibile anche su Eurosport. Inoltre, numerose opzioni di streaming permetteranno di seguire ogni momento della corsa su dispositivi mobili e smart TV: tra queste figurano RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels. Questa vasta offerta assicura che nessun appassionato perda i momenti salienti di questa entusiasmante frazione del Tour de France 2026.