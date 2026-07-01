Con la pubblicazione dell'elenco ufficiale dei partenti, il conto alla rovescia per il Tour de France 2026 è ormai in dirittura d'arrivo. Le ventidue squadre hanno sciolto gli ultimi dubbi, definendo i blocchi che si daranno battaglia da sabato 4 a domenica 26 luglio lungo le strade della Grande Boucle. Tra le ultimissime novità brilla anche una bandiera italiana in più: la Groupama-FDJ ha infatti ufficializzato l'inserimento last-minute del ventiquattrenne laziale Lorenzo Germani, che va a rimpolpare la pattuglia azzurra al via.

Pogacar per la storia, Vingegaard forte del Giro

Il grande favorito per la conquista della maglia gialla a Parigi non può che essere Tadej Pogačar. Lo sloveno della UAE Team Emirates si presenta ai nastri di partenza con un obiettivo che profuma di leggenda: conquistare la sua quinta maglia gialla, un traguardo che lo proietterebbe nell'olimpo eterno del ciclismo. Pogačar ha letteralmente cannibalizzato l'intera prima parte di stagione, imponendo un dominio assoluto pressoché ovunque.

Ad attenderlo, come da tradizione, il suo eterno rivale Jonas Vingegaard. I due campioni hanno scritto la storia recente del Tour, condividendo i gradini del podio in tutte le ultime cinque edizioni. Nonostante lo strapotere messo in mostra da Pogačar nei mesi scorsi, il capitano del Team Visma | Lease a Bike appare più convinto e sereno che mai: a dargli una spinta psicologica e fisica importante è la larga vittoria ottenuta poche settimane fa al Giro d'Italia, che ne ha certificato il totale ritorno ai massimi livelli.

I corridori del Tour de France pic.twitter.com/bcFnD8PtJq — Alessandro Cheti (@girociclismo) July 1, 2026

La pressione su Seixas, la coppia Red Bull e la gioventù della UAE

Il Tour 2026 sarà anche il terreno dei grandi debutti e delle enormi pressioni mediatiche. Tutti i fari della Francia saranno puntati sul diciannovenne Paul Seixas (Decathlon); sul giovanissimo fenomeno d'Oltralpe gravano già le pesanti aspettative di un'intera nazione in chiave classifica generale.

Puntano invece senza nascondersi al podio finale i due leader della corazzata Red Bull-Bora-Hansgrohe: la coppia formata da Remco Evenepoel e Florian Lipowitz, entrambi già capaci di salire sul podio nelle ultime due edizioni della corsa francese, guiderà una delle formazioni più attrezzate in salita.

In casa UAE, Pogačar potrà contare su una batteria di luogotenenti spaventosa, all'interno della quale spicca un altro debuttante d'eccellenza in grado di fare saltare il banco: il messicano Isaac Del Toro, che potrebbe trovarsi a curare un'altissima classifica personale al fianco del proprio capitano: altro nome da non escludere dalla corsa al podio è quello di Juan Ayuso.

In questo contesto stellare, l'Italia del ciclismo si aggrappa principalmente a Antonio Tiberi. Il corridore laziale della Bahrain Victorious si presenta in Francia con il concreto obiettivo di artigliare un piazzamento nella top ten della classifica generale, cercando di riportare i colori azzurri nelle posizioni che contano.

Velocisti e uomini da classiche

Se la lotta per la generale promette scintille, quella per la maglia verde non sarà da meno. Il parterre degli sprinter è semplicemente stellare. I grandi favoriti per i successi parziali in volata rimangono i belgi Tim Merlier e Jasper Philipsen, ma attenzione alla grandissima novità rappresentata da Olav Kooij: il giovane velocista olandese, al suo atteso debutto sulle strade del Tour, è pronto a sfidare i maestri delle ruote veloci per firmare il suo primo storico successo alla Grande Boucle. Anche Mads Pedersen parte con l'obiettivo dichiarato della maglia verde, e tra i campioni delle grandi classiche si attende almeno un acuto da Mathieu Van der Poel.

I motori sono accesi, le strategie sono tracciate: la caccia alla maglia gialla del Tour de France 2026 è ufficialmente aperta.