La tredicesima tappa del Tour de France 2026, che ha collegato le città di Dole e Belfort, si è rivelata uno degli appuntamenti più significativi e attesi della Grande Boucle. Questa frazione, estesa per ben 205,8 chilometri e caratterizzata da un dislivello complessivo di 2.400 metri, ha offerto un terreno fertile per diverse ambizioni. Da un lato, ha rappresentato una concreta opportunità per i corridori desiderosi di conquistare una vittoria di tappa e mettersi in mostra; dall'altro, ha presentato un banco di prova interessante per i big della classifica generale, chiamati a gestire le proprie energie e a monitorare attentamente i rivali.

Il tracciato tecnico tra Dole e Belfort

Il percorso della giornata si è snodato su un tracciato particolarmente impegnativo, disegnato per mettere alla prova la resistenza e le abilità tattiche dei partecipanti. Le principali difficoltà altimetriche sono state rappresentate dal Col des Croix, una salita di terza categoria, e soprattutto dal Ballon d’Alsace, classificato come salita di prima categoria. Quest'ultima ascesa, posizionata strategicamente a circa trenta chilometri dal traguardo finale, ha costituito il vero e proprio punto cruciale della tappa. Dopo aver superato la vetta, i ciclisti hanno affrontato una lunga e tecnica discesa che li ha condotti direttamente verso la città di Belfort.

Il profilo altimetrico complessivo ha reso questa frazione ideale per le fughe di qualità, concedendo ampio margine ai corridori fuori classifica di tentare un'azione audace e potenzialmente vincente, cercando di anticipare il gruppo dei favoriti.

Strategie di gara e copertura mediatica

Le previsioni e le analisi degli esperti del settore ciclistico avevano indicato questa tappa come particolarmente propizia per gli specialisti delle fughe, ovvero quei ciclisti che puntano alla vittoria di giornata senza ambizioni per la classifica generale. Parallelamente, i leader della classifica generale hanno adottato una strategia più conservativa, focalizzandosi sulla necessità di gestire al meglio le proprie energie in vista delle decisive prossime tappe di montagna, dove si attende la vera battaglia per la maglia gialla.

L'evento è stato seguito in diretta televisiva da un vasto pubblico, grazie alla trasmissione su Eurosport 1 e HBO Max. La partenza ufficiale della tappa è avvenuta alle ore 13:20, con l'arrivo a Belfort previsto in una finestra temporale compresa tra le 17:46 e le 18:12. L'attenzione degli appassionati di ciclismo si è concentrata non solo sulle performance individuali, ma anche e soprattutto sulle strategie adottate dalle diverse squadre e sulle possibili sorprese che un percorso così variegato avrebbe potuto riservare.

Bilancio della tappa e il prosieguo del Tour

La tappa tra Dole e Belfort ha pienamente soddisfatto le aspettative della vigilia, regalando agli spettatori un'intensa giornata di ciclismo, ricca di spettacolo e momenti di grande interesse sportivo.

Le dinamiche di gara hanno confermato la natura imprevedibile del Tour de France 2026, che continua a mantenere un elevato grado di incertezza e competizione. I corridori si preparano ora ad affrontare le prossime frazioni, consapevoli che ogni giorno può riservare colpi di scena e che la battaglia per la conquista della maglia gialla è ancora apertissima. La corsa a tappe più prestigiosa del mondo prosegue, dunque, nel segno dell'agonismo e dell'emozione, promettendo ulteriori sfide e duelli all'ultimo respiro sulle strade francesi.