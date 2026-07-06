La terza tappa del Tour de France 2026 segna un momento cruciale per la corsa, con il gruppo che lascia la Spagna per affrontare il territorio francese. Questa frazione, lunga 195,9 chilometri, condurrà i ciclisti da Granollers a Les Angles, rappresentando il primo vero banco di prova in salita di questa edizione della Grand Boucle. Il danese Jonas Vingegaard mantiene salda la maglia gialla, mentre il messicano Isaac Del Toro arriva forte del successo nella seconda tappa.

La partenza è prevista da Granollers alle ore 12:10, con l'arrivo dei primi corridori a Les Angles stimato tra le 16:54 e le 17:08.

Il percorso, caratterizzato da un dislivello positivo di 3.950 metri, si snoda attraverso i Pirenei Orientali. Dopo aver attraversato il confine francese, la tappa presenterà le sue principali difficoltà altimetriche, mettendo subito alla prova la condizione fisica degli atleti.

Le sfide altimetriche della tappa

Il primo ostacolo significativo è il Col de Toses, una salita di prima categoria che si estende per 9,3 chilometri con una pendenza media del 6,5%. La fase finale della tappa si preannuncia altrettanto impegnativa: negli ultimi 25 chilometri, i corridori dovranno superare il Col du Calvaire, classificato come salita di terza categoria, e la successiva ascesa finale verso Les Angles, anch'essa un GPM di terza categoria.

Quest'ultima, una rampa di 1,7 chilometri al 6,5%, potrebbe essere il terreno ideale per attacchi decisivi da parte di corridori più esplosivi.

La battaglia per la fuga potrebbe accendersi già sulla Côte de Sant Feliu de Codines, una salita di 7,6 km al 4,5%, e protrarsi fino al chilometro 100 del percorso. Si prevede che corridori potenti, non solo scalatori puri, possano creare distacchi significativi sulla salita finale dopo Font-Romeu, con ancora circa 30 km da percorrere fino all'arrivo. Questa dinamica suggerisce una tappa tattica e ricca di colpi di scena.

Dove seguire la tappa: orari e copertura

Gli appassionati di ciclismo potranno seguire la diretta televisiva della terza tappa su Rai 2 e RaiSport, con trasmissione in chiaro.

La copertura sarà garantita anche da Eurosport. Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà disponibile su diverse piattaforme digitali, tra cui RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

La terza tappa del Tour de France 2026 promette quindi grande spettacolo e potrebbe fornire le prime, importanti indicazioni sulla condizione dei favoriti. La gestione delle energie sarà fondamentale, poiché la lotta per la maglia gialla è appena all'inizio e ogni dettaglio può fare la differenza in questa prestigiosa competizione.