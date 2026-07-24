L’Alpe d'Huez non delude mai, ma la diciannovesima tappa del Tour de France 2026 è già destinata a rimanere negli annali del ciclismo moderno. Sul traguardo più iconico e suggestivo della Grande Boucle, la Maglia Gialla Tadej Pogačar ha scritto una pagina di pura epica, completando una rimonta irresistibile su una fuga di altissimo livello e conquistando un successo di prestigio assoluto.

Maxi-fuga dal via: c'è anche Lenny Martinez

La corsa s'infiamma fin dai primi chilometri. Sul Col du Bayard parte un attacco di massa che porta al largo oltre 40 corridori.

Il gruppo dei battistrada è farcito di qualità e nomi pesanti: tra questi spiccano Lenny Martinez (7° in classifica generale), grandi scalatori come Richard Carapaz, Sepp Kuss, Aurélien Paret-Peintre, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson, Thymen Arensman, Tobias Halland Johannessen e l'immancabile Mads Pedersen, scortato da un'affilata pattuglia Lidl-Trek con Derek Gee, Quinn Simmons e Mathias Vacek per fare incetta di punti sulla maglia verde.

UAE al limite, le alleanze per l'inseguimento

Nel gruppo principale la UAE Team Emirates si trova in un momento di palese difficoltà numerica e fisica: il ritiro di Brandon McNulty nella giornata precedente e le precarie condizioni di Tim Wellens lasciano la squadra leader con poche energie per controllare la corsa.

Il margine della fuga vola così oltre i quattro minuti, mettendo a forte rischio le ambizioni di Pogačar di vincere su questo traguardo mitico.

A dar una mano alla squadra della Maglia Gialla arrivano però prima la RedBull-Bora-Hansgrohe e poi la Pinarello, mettendo un uomo a testa in testa al gruppo. Poco dopo, una volta blindati i punti per Pedersen, cambia strategia anche la Lidl-Trek: il team americano richiama i suoi uomini per difendere le posizioni in generale di Juan Ayuso e Mattias Skjelmose, minacciate dall'azione di Martinez.

Salita finale: Pogačar attacca da lontano, Carapaz ci prova

Ai piedi dell'Alpe d'Huez, con i suoi celebri 21 tornanti, la testa della corsa – ormai ridotta a pochi superstiti – vanta ancora 3'20" di margine.

Davanti restano i tre scalatori più forti: Carapaz, Martinez e Kuss.

Ma alle loro spalle scatta la magia. Pogačar rompe subito gli indugi e si lancia all'attacco dalle primissime rampe. Gli altri uomini di classifica non accennano nemmeno una reazione, lasciando andare lo sloveno nel suo inseguimento solitario.

Davanti, Carapaz forza il ritmo a più riprese per fare la selezione; Martinez risponde presente ma rimane molto passivo nelle rotazioni. Questo tatticismo fa calare la velocità della testa della corsa e spalanca le porte al rientro furioso della Maglia Gialla. Un'ultima fiammata dell'ecuadoriano costringe Pogačar a un extra-sforzo, ma a 2 km dalla conclusione il ricongiungimento è completato.

Il finale e la resa dei conti tra i big

Nel finale, nonostante le pendenze si facciano più dolci, Pogačar dà la spallata decisiva. Con un'accelerazione perentoria stacca Martinez e Carapaz, tagliando il traguardo a braccia alzate e coronando un’impresa leggendaria.

Dietro, la bagarre tra gli altri uomini della generale si accende nel finale:

Remco Evenepoel promuove un bell'attacco nella seconda parte della salita, confermando la sua solidità in seconda posizione.

Isaac Del Toro riesce a distanziare la concorrenza diretta per il podio e la maglia bianca, rifilando qualche secondo a Paul Seixas e Skjelmose.

Juan Ayuso conferma la crisi dei giorni scorsi perdendo terreno fin dalle prime rampe.

All'arrivo, Evenepoel guadagna 12" su Del Toro e 16" sulla coppia Skjelmose-Seixas.

La classifica del Tour dopo la 19ª tappa