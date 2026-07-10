Oggi, venerdì 10 luglio, il Tour de France 2026 propone la sua settima tappa, un percorso che condurrà i ciclisti da Hagetmau a Bordeaux. Questa frazione, interamente pianeggiante e lunga circa 175 chilometri, è particolarmente attesa come un'occasione d'oro per gli sprinter, con la diretta televisiva in chiaro garantita sui canali Rai. La partenza è fissata per le 13:25, con l'arrivo previsto intorno alle 17:13, culminando in uno sprint finale sulle rive della Garonna, promettendo spettacolo e adrenalina.

Il percorso della settima tappa

La settima tappa si estende su un tracciato di circa 175 chilometri, collegando Hagetmau a Bordeaux.

Il percorso è stato disegnato per favorire una volata di gruppo, attraversando la suggestiva foresta delle Landes, riconosciuta come il più grande bosco artificiale dell'Europa occidentale. L'unico elemento altimetrico di rilievo è la Côte de Béguey, una salita di quarta categoria, posizionata a circa 37 chilometri dal traguardo, che potrebbe rappresentare un breve ma intenso ostacolo prima del finale. Lungo il percorso, è inoltre previsto uno sprint intermedio a Landiras, che offrirà ulteriori punti preziosi per la classifica a punti.

Orari e copertura televisiva

Il via neutro della corsa è programmato per le 13:15, mentre il via reale della tappa prenderà il via alle 13:25 da Hagetmau. L'arrivo dei corridori a Bordeaux è atteso con grande interesse, con le stime che indicano l'orario intorno alle 17:13.

La finestra di arrivo prevista si estende tra le 17:13 e le 17:24, promettendo un finale emozionante e combattuto. Per gli appassionati italiani, la settima tappa sarà ampiamente coperta. La diretta in chiaro sarà disponibile sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport, offrendo a tutti la possibilità di seguire la corsa gratuitamente. Anche Eurosport trasmetterà l'evento in diretta. Per chi preferisce lo streaming, la corsa sarà accessibile su diverse piattaforme, tra cui RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels, garantendo una visione completa e flessibile su ogni dispositivo.

L'occasione d'oro per gli sprinter

Questa frazione rappresenta una seconda opportunità cruciale per gli sprinter che non sono riusciti a distinguersi nella quinta tappa a Pau, offrendo loro un terreno ideale per il riscatto.

Il profilo completamente pianeggiante del percorso è perfetto per una volata di gruppo mozzafiato, che si svolgerà sulle rive della Garonna. Bordeaux, con la sua storia e il suo fascino, si conferma ancora una volta una delle mete più iconiche e ambite per gli arrivi in volata del Tour de France, avendo ospitato numerosi finali spettacolari nel corso degli anni. In sintesi, la settima tappa si configura come un'occasione perfetta per i velocisti, promettendo un finale spettacolare nel cuore della città e una copertura televisiva completa per il pubblico italiano, rendendola imperdibile per tutti gli amanti del ciclismo.