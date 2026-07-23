Richard Carapaz ha firmato un'impresa memorabile conquistando in solitaria la diciottesima tappa del Tour de France, una frazione alpina che ha condotto i corridori da Voiron a Orcières‑Merlette per un totale di 185 chilometri. L'ecuadoriano ha tagliato il traguardo con un margine significativo di 45 secondi sui diretti inseguitori, lo svizzero Mauro Schmid e lo statunitense Matteo Jorgenson. Nonostante la brillante vittoria di Carapaz, lo sloveno Tadej Pogacar ha mantenuto saldamente la maglia gialla di leader della classifica generale, giungendo nel gruppo principale a oltre quattro minuti dal vincitore di tappa.

Il trionfo di Carapaz sulle Alpi

Il corridore dell'Ecuador, in forza al team EF Education–EasyPost, ha dimostrato una forma eccezionale, lanciando un attacco decisivo che gli ha permesso di staccare nettamente gli avversari. La sua azione solitaria è stata premiata con un successo di prestigio in una delle tappe più impegnative. Richard Carapaz ha preceduto sul podio di giornata Mauro Schmid del Team Jayco Alula e Matteo Jorgenson del Visma | Lease a Bike, consolidando la sua reputazione di scalatore di prim'ordine nel panorama ciclistico internazionale.

La tappa alpina: Voiron-Orcières Merlette

La frazione odierna, da Voiron a Orcières‑Merlette, si è snodata su un percorso di 185,2 chilometri, caratterizzato da un dislivello complessivo di circa 3.900 metri.

Il traguardo era posto in salita, al culmine di un'ascesa finale di 7,1 chilometri con una pendenza media del 6,7%. Questa salita di prima categoria ha rappresentato un terreno ideale per gli attaccanti e ha segnato l'inizio della cosiddetta "trilogia alpina" finale del Tour de France, promettendo emozioni fino all'ultimo chilometro.

Pogacar consolida la maglia gialla

Nonostante la perdita di tempo rispetto a Carapaz, il dominio di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) nella classifica generale non è stato minimamente scalfito. Il campione sloveno ha gestito la tappa con saggezza, arrivando con il gruppo dei favoriti e conservando un vantaggio rassicurante. Il suo margine sul secondo in classifica, il belga Remco Evenepoel (Red Bull–Bora Hansgrohe), è di 4 minuti e 32 secondi, mentre il compagno di squadra Isaac Del Toro occupa la terza posizione a 6 minuti e 51 secondi.

La sua leadership appare sempre più solida in vista delle ultime frazioni.

Verso l'Alpe d'Huez: la penultima sfida

Il Tour de France si prepara ora per la diciannovesima tappa, la penultima di questa edizione, che si preannuncia come una sfida cruciale. Con partenza da Gap e arrivo in salita alla leggendaria Alpe d'Huez dopo 128 chilometri, questa frazione offrirà un'ultima opportunità per gli scalatori e gli uomini di classifica generale di tentare attacchi decisivi. L'iconica ascesa finale promette spettacolo e potrebbe ridisegnare, seppur difficilmente, le posizioni sul podio.