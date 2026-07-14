Dopo il meritato giorno di riposo, il Tour de France riaccende i motori oggi, martedì 14 luglio, con la decima tappa. Un percorso di 166,6 chilometri attende i corridori, che partiranno da Aurillac per concludere la frazione a Le Lioran. Tutti gli occhi saranno puntati sullo sloveno Tadej Pogacar, che mantiene saldamente la sua maglia gialla, pronto a difendere la leadership in una giornata che si preannuncia particolarmente impegnativa. Il sottotitolo anticipa già le sfide: ben sette Gran Premi della Montagna e un considerevole dislivello totale di 3.800 metri renderanno questa tappa un vero banco di prova per gli atleti.

La frazione odierna prende il via con un tratto iniziale relativamente pianeggiante, che permetterà ai ciclisti di trovare il ritmo prima delle asperità. Il primo momento chiave sarà il traguardo volante di Lacapelle‑Del‑Fraisse, posizionato al chilometro 25,5. È proprio dopo questo sprint intermedio che il profilo altimetrico della tappa subirà una drastica trasformazione. Dal chilometro 68, i corridori dovranno affrontare la Cote de Pailherols, una salita di terza categoria lunga tre chilometri con una pendenza media del 7,2%. Questa ascesa segnerà l'inizio di una serie ininterrotta di saliscendi nervosi e costanti, progettati per mettere a dura prova la resistenza e la strategia dei partecipanti.

La sequenza di difficoltà culminerà con il Col de Font de Cère, anch'esso classificato come salita di terza categoria, che si estende per 3,1 chilometri con una pendenza media del 5,8%. Nel complesso, nei primi cento chilometri di gara, gli atleti dovranno superare un totale di sette Gran Premi della Montagna, accumulando un dislivello complessivo di ben 3.800 metri.

Orari e copertura televisiva

La partenza ufficiale della decima tappa è fissata per le ore 13:00, con l'arrivo dei primi corridori a Le Lioran previsto intorno alle 17:02. Per non perdere nemmeno un istante di questa entusiasmante frazione, gli appassionati potranno contare su una vasta copertura mediatica. La diretta televisiva in chiaro sarà garantita su Rai 2 e RaiSport, offrendo un'ampia finestra sulla corsa.

Per chi preferisce lo streaming, l'offerta è altrettanto ricca e diversificata, includendo piattaforme come RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels. Anche Eurosport trasmetterà integralmente la tappa, assicurando così la possibilità di seguire ogni sviluppo della gara in tempo reale.

Una tappa che promette spettacolo e strategie

La particolare conformazione di questa tappa, caratterizzata da un percorso altamente impegnativo e da un significativo dislivello, la rende un terreno ideale per azioni decisive. Sarà interessante osservare le strategie delle squadre e dei singoli corridori. La giornata potrebbe favorire sia gli attacchi da lontano di fuggitivi determinati a resistere fino al traguardo, sia le mosse dei big della classifica generale, pronti a sferrare i loro assalti per guadagnare secondi preziosi o testare la resistenza degli avversari.

La tappa si preannuncia quindi cruciale non solo per la lotta alla maglia gialla, ma anche per ridefinire le posizioni ai vertici della classifica, promettendo grande spettacolo e potenziali colpi di scena che potrebbero influenzare l'esito finale del Tour de France.