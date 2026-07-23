Dopo giorni passati all'attacco a masticare amaro, la determinazione e il proverbiale acume tattico di Richard Carapaz hanno finalmente trovato il meritato premio. La Locomotora del Carchi ha conquistato in solitaria la 18ª tappa del Tour de France sul traguardo in salita di Orcières-Merlette, coronando una fuga di altissimo profilo al termine di una giornata tiratissima.

Un "antipasto" alpino (7,1 km al 6,7% nel finale) che ha anticipato i grandi fuochi d'artificio previsti per il weekend, lasciando invariate le distanze al vertice della classifica generale con Tadej Pogačar saldamente in Maglia Gialla (+4'32" su Remco Evenepoel), ma regalando uno spettacolo straordinario sulle pendenze francesi.

Tappa d'attacco e UAE incerottata

La frazione si è accesa fin dai primissimi metri con gli immancabili scatti per accaparrarsi la fuga di giornata. A favorire l'azione dei battistrada è stata anche la situazione di forte emergenza in casa UAE Team Emirates-XRG: la squadra del leader Pogačar, colpita da problemi di salute nei giorni scorsi, ha registrato il doloroso ritiro di Brandon McNulty e visto scivolare via nelle retrovie sia Tim Wellens che Adam Yates, entrambi ancora debilitati.

Con un plotone meno propenso a controllare ossessivamente la gara, la battaglia per la fuga è stata un vero e proprio incendio. Sulla prima salita della Côte d'Engins si è subito accesa la sfida per la Maglia a Pois tra Carapaz e Valentin Paret-Peintre.

Dallo strappo iniziale si è inizialmente sganciato un nocciolo duro di sette corridori tra cui il solito, instancabile Mads Pedersen, lesto a fare incetta dei 25 punti al traguardo volante per mettere un mattone pesantissimo sulla sua leadership nella classifica della Maglia Verde.

Dalle retrovie si sono poi formati diversi gruppetti d'inseguimento che si sono ricongiunti con la testa della corsa, dando vita a un folto gruppo d'attacco ricco di nomi di spessore: Carapaz, Paret-Peintre, Matteo Jorgenson, Mauro Schmid, Egan Bernal, Damiano Caruso, Ben Healy e Quinn Simmons.

La selezione e l'affondo decisivo di Carapaz

Il gruppo Maglia Gialla ha concesso un margine superiore ai sei minuti, una dote preziosissima che ha permesso a Carapaz di riavvicinarsi minacciosamente alla top-10 della classifica generale, spingendo diverse squadre dietro a dare una mano ai pochi uomini UAE rimasti a tirare.

A circa 50 chilometri dalla conclusione si è verificata la svolta della tappa: Jorgenson, Engelhardt, Schmid, Tobias Johannessen e García Pierna hanno lanciato un attacco secco. Gli unici due corridori capaci di reagire con prontezza e riportarsi sotto sono stati proprio Carapaz e Paret-Peintre, andando a formare il gruppetto ristretto che si è presentato ai piedi della salita finale di Orcières-Merlette.

Sulle prime rampe dell'ascesa conclusiva è salita in cattedra la classe dell'ecuadoriano dell'EF Education-EasyPost:

Il primo affondo: Carapaz ha piazzato una prima accelerazione violenta a cui ha risposto con grande generosità il solo Paret-Peintre. La stoccata vincente: Non contento, l'ex campione olimpico ha insistito con un secondo rilancio ancora più rabbioso, lasciando sul posto il francese e involandosi in solitaria verso il traguardo.

Carapaz ha tagliato la linea d'arrivo a braccia alzate, concretizzando un successo inseguito con caparbietà per tutto il Tour.

Alle sue spalle, Mauro Schmid ha regolato Jorgenson nello sprint per la seconda piazza.

Caccia all'Alpe d'Huez: la situazione dei big

Tra gli uomini di classifica la frazione si è risolta in una fase di studio e attesa. Il gruppo dei migliori è giunto al traguardo con un ritardo di 4'30" da Carapaz, scortato senza particolari scossoni dai rispettivi compagni.

Tutto resta dunque congelato al vertice, ma l'attesa sta per finire: da domani il Tour affronta il terreno di scontro totale con il doppio appuntamento da brividi e lo storico arrivo sulle leggendarie pendenze dell'Alpe d'Huez.