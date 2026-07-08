Il Tour de France 2026 ha superato solo le sue prime quattro tappe, ma la corsa gialla si trova già ad affrontare il suo avversario più temibile e invisibile: il caldo torrido. Una morsa di calore estremo sta stringendo la Francia, con temperature reali e percepite che sfiorano stabilmente i quaranta gradi. Se lo spettacolo televisivo prosegue apparentemente immutato, all'interno del gruppo la tensione è ai livelli di guardia. La salute dei corridori è a rischio e le critiche verso la gestione della sicurezza, di fronte a un cambiamento climatico ormai innegabile, si fanno sempre più severe.

A dare voce al malcontento generale dopo la quarta tappa con arrivo a Foix è stato Dylan van Baarle. Il corridore della Soudal Quick-Step è stato perentorio ai microfoni della tv olandese NOS:

"È ancora responsabile correre in questo modo? Bella domanda... Io non credo. Abbiamo un protocollo per il caldo estremo (Extreme Weather Protocol), ma ho l'impressione che sia rimasto dimenticato da qualche parte."

Il nodo degli orari e la carenza di ghiaccio

L'analisi di Van Baarle tocca problemi estremamente pratici che i corridori vivono sulla propria pelle:

"La soluzione? In ogni caso, accorciare le tappe. Possiamo anche gareggiare per due o tre ore con questo caldo, ma oltre quel limite diventa irresponsabile.

Non è solo una questione di sforzo fisico: a un certo punto, nelle ammiraglie finiscono letteralmente l'acqua e il ghiaccio."

Il problema è amplificato dagli orari televisivi. Se un tempo le tappe del Tour de France scattavano al mattino per evitare le ore più calde, oggi le esigenze dei broadcaster internazionali impongono partenze posticipate, costringendo gli atleti a pedalare proprio nel momento che coincide con il picco termico del pomeriggio.

Il sindacato e la voce dei corridori: "Il cambiamento climatico è qui"

Non si tratta di un caso isolato. Da anni Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) si fa portavoce della sicurezza in gruppo e, parlando a Wielerflits, è stato altrettanto duro:

"Non so se sia sicuro, ma di certo non è affatto sano.

È sempre esistito il caldo al Tour, ma queste recenti ondate sono diverse. Di notte non rinfresca più. Il cambiamento climatico è qui, non è qualcosa che arriverà l'anno prossimo; è adesso. Dobbiamo sederci a un tavolo e parlarne seriamente, per evitare di ritrovarci qui tra un anno a dire le stesse identiche cose."

Le testimonianze dal plotone sembrano bollettini medici. Al traguardo di Les Angles, Tom Pidcock ha paragonato lo scenario a una "zona di guerra", mentre Benjamin Thomas (Cofidis) ha ribadito che "quando la temperatura percepita supera i 40°C, inizia davvero a diventare pericoloso". Persino il fuoriclasse Tadej Pogačar ha ammesso le sue difficoltà all'inizio della quarta frazione: "In partenza avevo un forte mal di testa, pensavo che sarebbe stata una giornata lunghissima".

Dal punto di vista scientifico, la conferma arriva dalle pagine de Le Parisien, dove Sébastien Racinais (ricercatore dell'istituto CREPS di Montpellier) ha spiegato chiaramente che queste temperature stanno spingendo i ciclisti "ai limiti di ciò che il corpo umano può tollerare".

La replica dell'organizzazione: "Il Tour è un circo gigantesco"

Se dal sindacato dei corridori francesi, tramite Pascal Chanteur, arriva la richiesta formale di anticipare le partenze, gli organizzatori di ASO frenano bruscamente, trincerandosi dietro le complessità logistiche di una macchina mastodontica.

"Questo è un circo gigantesco," ha replicato seccamente il direttore tecnico del Tour, Thierry Gouvenou, a Het Nieuwsblad.

"Ci sono fasce orarie rigide da rispettare. A volte gli accessi agli ospedali locali sono limitati temporaneamente per il nostro passaggio e ogni singola modifica richiede mesi di accordi con le autorità. Non puoi semplicemente svegliarti la mattina e dire: 'Ok, partiamo tre ore prima'."

Resta sul tavolo l'alternativa più drastica — ma anche l'unica immediatamente attuabile in caso di emergenza sanitaria: accorciare i percorsi cancellando alcun tratti. Una prospettiva che gli organizzatori e l'UCI sperano ancora di non dover prendere in considerazione. Il gruppo del Tour, intanto, ha alzato la voce per difendere la propria salute. Resta da capire se i piani alti del ciclismo mondiale abbiano davvero intenzione di ascoltare.