Mancano poche ore all'inizio del Tour de France e le attenzioni sono tutte rivolte a Tadej Pogacar. Lo sloveno può vincere per la quinta volta la corsa: un record riuscito solo a poche leggende del passato, tra cui Eddy Merckx e Miguel Indurain. Per farlo, però, il corridore si è dovuto sottoporre a una serie di allenamenti specifici, raccontati dal responsabile delle prestazioni UAE Team Emirates Jeroen Swart alla testata Cyclyngnews.com.

"La resistenza di Tadej è eccezionale"

Jeroen Swart, nell'intervista, si è prima di tutto concentrato sulla resistenza di Tadej Pogacar, intesa come la capacità di "continuare a esibirsi a un livello prossimo al massimo delle proprie capacità dopo uno sforzo prolungato".

Swart ha sottolineato come mediamente i ciclisti inizino a mostrare un declino delle performance dopo aver speso circa 3.000 o 3.500 kilojoule di energia. Per questo, gli sforzi del team si sono concentrati sull'allenamento di forza, con l'obiettivo di mantenere i muscoli efficienti anche nel finale di tappa.

L'attenzione, nell'allenamento, è stata rivolta ad aumentare la forza extra nei muscoli di Tadej Pogacar, permettendo al ciclista di sfruttarla nelle fasi più importanti di una tappa. Swart, infatti, ha svelato: "Tadej normalmente perde meno dell'1% delle sue prestazioni da fresco nonostante abbia consumato 4.500 kilojoule, ed è per questo che riesce a sferrare questi attacchi prolungati nel finale di gara, staccarsi e rimanere in testa".

Numeri a dir poco impressionanti, tanto che il responsabile UAE ammette: "La resistenza di Tadej è eccezionale".

Lattato e intelligenza artificiale

Altro elemento sul quale Jeroen Swart ha deciso di concentrarsi è l'alimentazione. L'ultima tendenza è quella di includere il lattato, che a detta del responsabile permetterebbe di assorbire maggiore energia rispetto al glucosio e fruttosio.

Swart, a tal proposito, confessa: "In passato, la maggior parte delle persone considerava il lattato un sottoprodotto tossico del metabolismo, ma non è così. È un passaggio essenziale per mantenere l'apporto energetico. Ed è un combustibile fondamentale. Il cervello, il cuore e i muscoli che lavorano a bassa intensità utilizzano selettivamente il lattato come carburante.

Quindi, se si riesce a continuare ad alimentare i muscoli con il lattato, questi ultimi possono continuare a utilizzare sotto sforzo glucosio e fruttosio, aumentando così l'apporto energetico totale".

Infine, fondamentale nella preparazione è anche l'intelligenza artificiale. La UAE, infatti, ha sviluppato una piattaforma di integrazione dati e mediante i sistemi IA vengono generati report estremamente completi, in grado di racchiudere tutti gli aspetti legati all'allenamento, al benessere e alle prestazioni di un ciclista. Sulla base di questi dati, inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale forniscono indicazioni molto precise agli allenatori suo carichi di lavoro e sul recupero dell'atleta.