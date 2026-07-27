Dietro il secondo posto finale di Remco Evenepoel al Tour de France di ciclismo non ci sono solo watt e tabelle nutrizionali. C’è una storia umana fatta di dubbi laceranti, crolli emotivi e una risalita faticosa, svelata dallo stesso campione belga ai microfoni della trasmissione Vive le Vélo.

Oggi Remco sorride dal secondo scalino del podio di Parigi, ma soltanto due mesi fa il panorama che aveva davanti era completamente diverso. Buio pesto.

Il crollo in Sierra Nevada: "Non funzionerà mai"

Durante il fondamentale ritiro in altura sulle strade della Sierra Nevada, la preparazione di Evenepoel ha rischiato di deragliare prima ancora di cominciare.

Alla prima vera sessione di allenamento con delle ripetute, il belga è stato il primo del suo gruppo a piantarsi, ad appena cinque minuti dall'inizio.

In cima a quella salita, sopraffatto dalla frustrazione, Remco si sfogò con il massaggiatore David Geeroms: “Vado al Tour solo per cercare una tappa. Così non funzionerà mai”.

Per sua fortuna, la squadra ha fatto da scudo. Con due mesi ancora a disposizione prima del Grand Départ, lo staff lo ha spinto alla calma e alla pazienza, invitandolo a ricostruire la condizione passo dopo passo, senza farsi divorare dall'ansia del cronometro.

La svolta scientifica con Red Bull: meno 3,5 kg senza perdere cavalli

La svolta è arrivata nelle ultime tre settimane di preparazione, dove la fiducia è tornata di pari passo con i parametri atletici.

Un ruolo chiave lo ha giocato il maniacale lavoro nutrizionale svolto in sinergia con Red Bull, che ha permesso a Evenepoel di affilare il fisico come mai prima d'ora.

"Tutto è salito, tranne il mio peso" ha spiegato Evenepoel a Vive le Vélo. "Al momento giusto, ogni tassello è andato al suo posto."

Il lavoro di fino ha portato a una perdita di peso compresa tra i 3 e i 3,5 chilogrammi rispetto alla Liegi-Bastogne-Liegi della scorsa primavera. Un dimagrimento monitorato al milligrammo per evitare cali di massa muscolare o di finire fuori giri con il metabolismo.

La resa dei conti con il "fenomeno" Pogačar

In corsa i risultati si sono visti: la tenuta sulla terza settimana è stata eccellente, permettendogli di blindare la piazza d'onore.

Tuttavia, Evenepoel guarda la realtà con ammirevole lucidità, consapevole che il ritardo finale superiore ai sei minuti da Tadej Pogačar indica quanto lavoro ci sia ancora da fare.

"Sento che il mio livello è salito, ma Tadej sta continuando a migliorare o, quantomeno, mantiene uno standard altissimo," ha ammesso con grande onestà. "Continuerò a concentrarmi su me stesso e a curare ogni singolo dettaglio. Se riuscirò ad avvicinarmi bene, altrimenti accetterò il verdetto. Dopotutto, non dobbiamo dimenticare che sono arrivato secondo dietro a un atleta che sta riscrivendo la storia di questo sport. Ho chiuso alle spalle di un fenomeno assoluto."

Le basi per il futuro

Evenepoel lascia Parigi senza illusioni, ma con una certezza fondamentale: per la prima volta in un grande giro di tre settimane, la sua parabola rendimento non si è appiattita nel finale.

Nell'ultima settimana il belga stava ancora scalando ai suoi massimi storici, anziché limitarsi a difendere la posizione con i denti.

Ed è proprio da questo dettaglio — unito al carattere dimostrato per superare la crisi della Sierra Nevada — che la Red Bull e Remco ripartiranno per dare la caccia al sogno giallo.