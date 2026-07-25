La ventunesima e ultima tappa del Tour de France è stata accorciata, passando dai 133 km previsti a soli 89 km. La decisione mira ad alleggerire il carico operativo dei servizi di soccorso, impegnati contro gli incendi boschivi che devastano la Gironda.

Gli organizzatori (ASO) e la prefettura di polizia hanno annunciato che, dopo la presentazione delle squadre a Thoiry, i corridori saranno trasportati in autobus direttamente al circuito finale di Parigi. La partenza avverrà dalla linea d’arrivo alle 17:50. Il gruppo farà due giri supplementari sugli Champs‑Élysées prima di affrontare il circuito di Montmartre, con arrivo finale previsto per le 19:45.

Motivazioni e dettagli del percorso

L'accorciamento di 44 km è dovuto alla necessità di ridispiegare forze di sicurezza interna, destinate alla tappa, verso le aree colpite dagli incendi. In spirito di solidarietà nazionale, si è adattato il percorso finale tra Thoiry e Parigi. La tappa si svolgerà interamente nella capitale francese, con due giri extra sugli Champs‑Élysées e le tre ascese a Montmartre.

L'emergenza incendi e i soccorsi

La modifica del percorso è conseguenza della situazione incendi in Francia. Il ministero dell’Interno ha disposto il ridispiegamento di forze di sicurezza per rafforzare gli interventi nella Gironda. Gli incendi nella regione di Arcachon, vicino a Bordeaux, e a Biscarrosse, hanno devastato decine di migliaia di ettari di bosco, costringendo migliaia all’evacuazione e richiedendo un impegno massiccio dei servizi di emergenza.