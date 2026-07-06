Nonostante il caldo torrido, i ciclisti al Tour de France non potranno usare le calze refrigeranti. A stabilire tale regola è l'UCI, ovvero l'Unione Ciclistica Internazionale.

Un rimedio semplice ma efficace

Il caso legato all'uso delle calze refrigeranti è scoppiato in occasione della prima tappa del Tour de France 2026. Secondo i cronisti presenti sul posto, in occasione della cronometro a squadre che si è svolta a Barcellona diversi commissari hanno fermato alcuni ciclisti poco prima della partenza.

I corridori, infatti, presentavano quella che, secondo loro, era una irregolarità: indossavano delle calze refrigeranti.

Un rimedio da sempre utilizzato dai corridori, semplice ma efficace contro il grande caldo che da settimane sta colpendo tutta l'Unione Europea e non solo.

Il funzionamento delle calze è molto semplice: sono dei collant tagliati e riempiti di ghiaccio, che solitamente vengono posizionati nella parte alta della schiena. In questo modo, il capo di vestiario è a contatto diretto con il corpo, permettendo di trovare un po' di sollievo dalla calura.

Perché l'UCI ha vietato l'uso

La scelta dell'UCI di vietare l'uso delle calze refrigeranti è dovuta alla necessità di impedire ai ciclisti di trarre un vantaggio, seppur leggero, nelle proprie performance. Secondo i commissari intervenuti, l'uso dell'indumento contro il calore modificherebbe la conformazione tipica del ciclista, oltre che l'aerodinamica.

In questo senso, dunque, la decisione dell'Unione Ciclistica Internazionale è dovuta alla necessità di preservare il regolare svolgimento della corsa. Interpellato in merito a tale notizia da Cyclingnews.com, Jenco Drost, responsabile delle attrezzature ad alte prestazioni di Visma-Lease a Bike, ha affermato: "La decisione è stata presa nel corso della riunione sull'attrezzatura del Tour de France".

La questione dell'uso delle calze refrigeranti rientra nel più ampio tema di come il ciclismo debba adattarsi alle elevate temperature estive. Un argomento che sarà centrale per tutta la durata della Grand Boucle, considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni: la tappa del 7 luglio, ad esempio, partirà da Carcassone, dove si attendono temperatura vicine ai 40°.