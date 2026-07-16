Con una prestazione dominante e una dimostrazione di forza ineguagliabile, Tim Merlier ha siglato la sua terza vittoria personale in questa edizione del Tour de France. Il velocista belga ha tagliato per primo il traguardo della dodicesima tappa, un percorso di 179 chilometri che ha preso il via dal circuito di Nevers Magny-Cours per concludersi con una volata mozzafiato a Chalon-sur-Saône.

Già salito sul gradino più alto del podio in altre due occasioni in questa 113ª edizione della Grande Boucle, Merlier ha ulteriormente consolidato la sua fama di specialista delle volate, superando con determinazione il neerlandese Olav Kooij e il connazionale Jasper Philipsen in un finale estremamente combattuto.

La sua superiorità nelle fasi conclusive si è manifestata chiaramente, permettendogli di imporsi con autorità.

La frazione odierna è stata caratterizzata da un epilogo ad alta tensione, con un finale concitato e un incidente che ha rischiato di compromettere l'esito per molti. A circa 400 metri dalla linea d'arrivo, una spettacolare caduta ha coinvolto numerosi atleti, tra cui il colombiano Fernando Gaviria, creando scompiglio nel gruppo di testa. Merlier, con un'abilità e una prontezza di riflessi straordinarie, è riuscito a evitare il coinvolgimento diretto, mantenendo la sua traiettoria e la sua posizione.

Nonostante il caos e la confusione generati dall'incidente, il corridore della Soudal-Quick Step ha saputo mantenere la lucidità necessaria per lanciare lo sprint decisivo con una potenza e una freddezza che lo contraddistinguono.

Questa capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali si è rivelata determinante per il suo successo, permettendogli di conquistare la vittoria nonostante le difficoltà.

Un successo che consolida la leadership tra i velocisti

Con questa affermazione, Merlier raggiunge il terzo successo personale in questa edizione del Tour, portando a sei il totale delle sue vittorie nella storia della Grande Boucle. Il belga della Soudal-Quick Step si è imposto con forza, lasciandosi alle spalle il neerlandese Olav Kooij, che ha conquistato un onorevole secondo posto.

Jasper Philipsen, nonostante l'imponente lavoro svolto dalla sua squadra nel finale per posizionarlo al meglio, ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio e rimane ancora a caccia della sua prima vittoria in questa edizione del Tour.

La sua delusione è palpabile, ma la competizione tra i velocisti si conferma di altissimo livello.

Nel frattempo, il leader della classifica generale, lo sloveno Tadej Pogacar, ha mantenuto saldamente la sua maglia gialla. La tappa, pur essendo stata favorevole ai velocisti e ricca di emozioni nel finale, non ha generato cambiamenti significativi tra le posizioni di vertice della graduatoria generale, confermando la solidità della sua leadership.

La dinamica della volata e l'incidente decisivo

Il finale della dodicesima tappa è stato indubbiamente il momento più critico e spettacolare, segnato da una caduta significativa che ha coinvolto diversi atleti a circa 400 metri dal traguardo, tra cui il già citato Fernando Gaviria.

La capacità di Merlier di evitare il contatto e di sfruttare la situazione per lanciarsi verso la vittoria si è rivelata un fattore cruciale.

La sua abilità nel restare fuori dai guai nei momenti più concitati e caotici della corsa ha dimostrato non solo la sua esperienza, ma anche la sua grande freddezza, consolidando ulteriormente il suo ruolo di miglior sprinter di questa edizione del Tour de France. La sua vittoria è stata il frutto di una combinazione di potenza, tempismo e intelligenza tattica.

Nonostante la caduta abbia condizionato pesantemente la volata finale, la classifica generale non ha subito variazioni di rilievo, con Pogacar ancora saldo in maglia gialla. La tappa ha così ribadito la grande competitività tra i velocisti e, soprattutto, la straordinaria capacità di Merlier di imporsi anche nei finali più complessi e imprevedibili, rafforzando la sua posizione tra i protagonisti assoluti di questa Grande Boucle.