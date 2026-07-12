Oggi, domenica 12 luglio 2026, il Tour de France torna protagonista con la sua nona tappa, un percorso impegnativo che si snoda da Malemort a Ussel. Questa frazione, l'ultima prima del giorno di riposo, promette spettacolo con una partenza fissata alle 13:35 e un arrivo atteso intorno alle 17:47. Inizialmente prevista su una distanza di 185,5 chilometri, la tappa ha subito una significativa modifica per garantire la sicurezza dei corridori.

Il Percorso: tra salite e traguardi volanti

Il tracciato della nona tappa si presenta particolarmente irregolare e dinamico, caratterizzato da un susseguirsi costante di saliscendi che metteranno alla prova la resistenza degli atleti.

Dopo aver superato il traguardo volante di Beynat, posizionato a 44,9 chilometri dalla partenza, i ciclisti affronteranno una serie di asperità cruciali. Tra queste spiccano la Côte de Naves, una salita di 2,3 chilometri con una pendenza media del 7,4%, seguita dal Suc au May, lungo 3,8 chilometri con una pendenza media del 7,7%. Il percorso prosegue con la Côte de la Croix du Pey, che si estende per 4,8 chilometri al 6% di pendenza media. L'ultima sfida altimetrica sarà il Mont Bessou, una scalata di 900 metri con una pendenza media del 7,3%.

Modifica del Percorso: la sicurezza al primo posto

Una decisione importante ha interessato la nona tappa: in risposta all'allerta rossa per ondata di calore nel dipartimento della Corrèze, dove le temperature previste superano i 40°C, l'organizzazione del Tour de France ha optato per una modifica del percorso.

La frazione è stata accorciata di 30 chilometri, passando così da 185,5 km a 155,5 km. Questa variazione è stata introdotta per tutelare la salute e la sicurezza dei corridori in condizioni climatiche estreme. È fondamentale sottolineare che, nonostante l'accorciamento, il profilo altimetrico della tappa rimane invariato, mantenendo le stesse salite e il medesimo dislivello complessivo. Ciò rende la frazione ancora più intensa e selettiva, aumentando la tensione e l'importanza delle strategie di gara e delle fughe.

Dove seguire la tappa: diretta TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire la nona tappa del Tour de France in diretta televisiva e in chiaro. La trasmissione sarà garantita sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport, oltre che sui canali Eurosport.

Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà disponibile su diverse piattaforme: RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Un'ampia copertura per non perdere nessun momento di questa cruciale frazione.