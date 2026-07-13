La prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è giunta dopo nove tappe estenuanti, disputate in condizioni di caldo estremo che hanno già costretto gli organizzatori a significative modifiche del percorso. La terza tappa, nei Pirenei, è stata ridotta e in parte vietata al pubblico per l'elevato rischio di incendi, mentre la nona, tra Malemort e Ussel, è stata accorciata di trenta chilometri a causa di un'intensa ondata di calore. La ripartenza di domani, con la decima frazione tra Aurillac e Le Lioran, si preannuncia altrettanto impegnativa: 3.800 metri di dislivello distribuiti su sette salite principali, il tutto in un clima che si mantiene rovente.

L'impatto del caldo sulla corsa

Il caldo opprimente ha inciso profondamente sullo svolgimento della corsa, rendendo necessarie decisioni drastiche per la sicurezza dei corridori e del pubblico. Le modifiche alle tappe, come il taglio della terza frazione nei Pirenei per il pericolo di incendi e l'accorciamento della nona nella regione della Corrèze, sono state prese in risposta a un'allerta rossa diramata per un'ondata di calore eccezionale. Le previsioni indicano che le temperature rimarranno elevate almeno fino a giovedì prossimo, con un calo significativo, fino a ventisei gradi, atteso solo per venerdì. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulle strategie future per affrontare condizioni climatiche sempre più estreme.

Il leader in maglia gialla e la sfida al podio

Lo sloveno in maglia gialla, forte di un vantaggio record di due minuti e quarantuno secondi sul secondo classificato, Vingegaard, ha commentato con serenità: «A parte il caldo, questo è uno dei miei Tour più piacevoli». Protetto da una delle squadre più forti in gara, il leader sembra destinato a controllare la corsa nelle prossime fasi, spostando l'attenzione sulla lotta per il podio. Tra i candidati a un piazzamento di prestigio figura un giovane talento di casa, attualmente sesto e molto vicino ad altri contendenti di spicco come Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Florian Lipowitz. La competizione per le posizioni d'onore si preannuncia quindi accesa e ricca di colpi di scena.

Montagne e strategie per la decima tappa

La decima tappa, pur essendo relativamente breve con i suoi centosessantasei chilometri, presenta un profilo altimetrico estremamente impegnativo: sette salite principali per un dislivello complessivo di tremilaottocento metri. Il finale di questa frazione evoca quello del 2024, quando Vingegaard raggiunse e superò Pogacar in volata a Le Lioran, in un momento chiave della corsa. Le temperature elevate potrebbero tuttavia indurre i corridori a un approccio più cauto, risparmiando energie in vista delle sfide future. Questa situazione ha riacceso il dibattito su misure più drastiche per le prossime edizioni del Tour, come l'anticipo dell'orario di partenza.

Il leader della classifica ha espresso la sua opinione in merito, sostenendo che «si potrebbe prendere il via anche alle otto, già alle dieci sarebbe tardi», sottolineando l'importanza di adattare il calendario della gara alle condizioni climatiche avverse.