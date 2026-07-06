Tadej Pogacar ha firmato un'impresa significativa nella terza tappa del Tour de France, conquistando la frazione che ha collegato Granollers a Les Angles su un percorso di 196 chilometri. Il corridore sloveno, capitano del team UAE Emirates, ha dimostrato una superiorità tattica e fisica, staccando nel finale il diretto rivale danese Jonas Vingegaard e tagliando il traguardo con un vantaggio di due secondi. Questo successo non solo gli ha assicurato la vittoria di tappa, ma gli ha anche permesso di indossare la prestigiosa maglia gialla, simbolo del primato nella classifica generale della corsa.

La tappa, caratterizzata da un profilo altimetrico impegnativo e un finale particolarmente selettivo, ha visto Pogacar sferrare l'attacco decisivo a circa duecento metri dalla linea d'arrivo. La sua accelerazione è stata irresistibile, lasciando gli avversari incapaci di rispondere allo scatto. Jonas Vingegaard, portacolori della Visma Lease a Bike e uno dei favoriti per la vittoria finale, ha chiuso la tappa in seconda posizione, mantenendo lo stesso distacco di due secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio di giornata è salito l'ecuadoriano Richard Carapaz, in forza all'EF Education–EasyPost, anch'egli con un ritardo di due secondi.

Classifica generale: Pogacar e Vingegaard a pari merito

Grazie a questa brillante prestazione, Tadej Pogacar si trova ora al comando della classifica generale del Tour de France. Sebbene sia a pari tempo con Jonas Vingegaard, lo sloveno indossa la maglia gialla grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle tappe precedenti, un dettaglio che sottolinea l'importanza di ogni singolo risultato. Il belga Remco Evenepoel, atleta della Red Bull–Bora–Hansgrohe, occupa la terza posizione nella generale, mantenendo un distacco contenuto. Nelle posizioni immediatamente successive si trovano altri giovani talenti e corridori di spicco come Isaac del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas e Florian Lipowitz, tutti racchiusi in meno di un minuto dal leader, preannunciando una lotta serrata per le posizioni di vertice.

Il trionfo di Pogacar in questa terza frazione giunge dopo la Grand Départ di Barcellona e rappresenta un segnale forte e chiaro per il prosieguo della competizione. La sua abilità nel colpire nel momento più opportuno ha fatto la differenza, mentre Vingegaard ha dimostrato di saper limitare i danni, restando pienamente in corsa per la vittoria finale. Questo equilibrio tra i due principali contendenti promette scintille nelle prossime giornate.

Prossimi appuntamenti: la quarta tappa

Il Tour de France proseguirà con la quarta tappa, che prenderà il via dalla storica città di Carcassonne per concludersi a Foix, dopo un percorso di 182 chilometri. La battaglia per la maglia gialla si annuncia più che mai avvincente, con Pogacar e Vingegaard appaiati in testa e un gruppo di outsider pronti a inserirsi nella contesa per il podio.

La vittoria di Pogacar nella terza tappa ha rafforzato il suo ruolo di protagonista assoluto della corsa, ma la classifica rimane apertissima, promettendo nuove emozioni e colpi di scena nelle frazioni a venire.