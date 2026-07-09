Tadej Pogacar ha scritto una pagina memorabile nella sesta tappa del Tour de France, conquistando la maglia gialla al termine di un'impresa solitaria che lo ha visto dominare i 186,2 chilometri del percorso da Pau a Gavarnie‑Gèdre. Il momento clou della giornata è stata la straordinaria scalata del leggendario Col du Tourmalet, un'ascesa iconica di 17,1 chilometri caratterizzata da una pendenza media del 7,3%. Questa vittoria non solo gli ha assicurato il successo di tappa, ma anche il simbolo del primato, la prestigiosa maglia gialla.

L'attacco decisivo e la svolta della tappa

Lo sloveno ha sferrato il suo attacco fulmineo e decisivo in solitaria a 43 chilometri dal traguardo, un punto strategico quando mancavano ancora 4,7 chilometri alla vetta del Tourmalet. Già durante la difficile salita, Pogacar ha dimostrato la sua superiorità, guadagnando un vantaggio significativo di 29 secondi sugli inseguitori. Al momento dell'arrivo, il suo distacco si è ulteriormente ampliato, raggiungendo ben 2 minuti e 38 secondi sul primo degli inseguitori, il rivale Jonas Vingegaard.

La tappa è stata purtroppo segnata anche da un evento cruciale che ha ridefinito la classifica generale: il norvegese Torstein Traeen, che fino a quel momento deteneva la leadership della corsa, è caduto durante la discesa dal Tourmalet.

L'incidente ha avuto conseguenze pesanti, causando un ritardo incolmabile per Traeen, superiore al vantaggio che aveva in classifica, e portandolo così a perdere formalmente la maglia gialla.

Le nuove gerarchie e l'impatto sulla classifica generale

Grazie a questa straordinaria performance e alla vittoria di tappa, Tadej Pogacar può ora vestire ufficialmente la maglia gialla, consolidando la sua posizione di leader indiscusso della corsa. Il ritardo accumulato da Torstein Traeen a seguito della caduta si è rivelato insuperabile, modificando radicalmente le gerarchie e le prospettive della classifica generale.

L'impresa di Pogacar sul Tourmalet è stata ampiamente descritta come un vero e proprio "colpo sul tavolo", un'azione di forza che lo proietta con determinazione verso la possibilità di conquistare il suo quinto titolo del Tour de France, un traguardo riservato solo ai più grandi campioni del ciclismo.

In questo contesto, Jonas Vingegaard ha subito un distacco di 2 minuti e 38 secondi nella tappa e si trova ora a 2 minuti e 42 secondi di svantaggio dallo sloveno nella classifica generale. Per Torstein Traeen, la caduta nella discesa ha significato un ritardo di oltre venti minuti, aggravando una situazione già compromessa da un precedente distacco di otto minuti che aveva accumulato.