Tadej Pogacar ha compiuto un'impresa storica nella diciannovesima tappa del Tour de France, la Gap–Alpe d’Huez di 127,9 km. Il ciclista sloveno ha dominato la corsa, stabilendo un nuovo record di scalata e superando il celebre primato detenuto da Marco Pantani, cancellando il tempo del ‘Pirata’.

La tappa e il nuovo primato

Il corridore del Team UAE Emirates XRG ha tagliato il traguardo in solitaria, precedendo il francese Lenny Martinez e l’ecuadoriano Richard Carapaz. Remco Evenepoel ha perso 2’30” rispetto al vincitore. È la quinta vittoria di Pogacar in questo Tour de France e un nuovo primato sull’Alpe d’Huez, superando il tempo di Pantani.

Il confronto con Marco Pantani

La performance di Tadej Pogacar sull'iconica Alpe d'Huez ha riscritto la storia della salita. L'articolo evidenziava come il campione sloveno avesse "superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani", un'affermazione di grande risonanza nel ciclismo.

Prospettive per il Tour de France

La vittoria sull’Alpe d’Huez consolida la posizione di Tadej Pogacar verso il successo finale al Tour de France. La ventesima tappa vedrà i ciclisti affrontare 170,9 km da Le Bourg‑d’Oisans all’Alpe d’Huez. L'epilogo della Grande Boucle è atteso sugli Champs‑Élysées di Parigi.

Il dettaglio del record di scalata

Analizzando i dati, Tadej Pogacar ha completato l'ascesa in 35’28”. Questa prestazione eccezionale gli ha permesso di frantumare il precedente record di Marco Pantani, che era di 36’50”. Questo risultato sottolinea la supremazia di Pogacar nel ciclismo attuale e aggiunge un capitolo indelebile alla sua carriera, rafforzando la sua immagine di scalatore di primissimo livello.