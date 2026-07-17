La tredicesima tappa del Tour de France, disputata oggi tra Dole e Belfort sulla distanza di 205,8 chilometri, ha visto il trionfo di Mauro Schmid del team Jayco AlUla. Lo svizzero ha preceduto in una decisiva volata a due il colombiano Harold Tejada (Astana). Nonostante sia giunto al traguardo in gruppo con oltre sette minuti di ritardo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha mantenuto saldamente la maglia gialla, consolidando la sua leadership nella classifica generale con un margine rassicurante.

Schmid vince in volata, Pidcock sul podio

La vittoria di Mauro Schmid è il frutto di una fuga ben orchestrata.

Il corridore svizzero ha saputo gestire le energie in modo esemplare, culminando in una volata finale dove ha imposto il suo ritmo, staccando Harold Tejada. Tom Pidcock (Pinarello‑Q36.5) ha completato il podio, giungendo terzo a due secondi dal vincitore.

Pogacar consolida il vantaggio in classifica

Pur arrivando con un ritardo significativo, Tadej Pogacar conserva la leadership della classifica generale con un vantaggio di tre minuti e trentasei secondi su Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Al terzo posto si trova Remco Evenepoel (Red Bull‑Bora Hansgrohe), staccato di quattro minuti e sei secondi. Tom Pidcock risale al quarto posto, a quattro minuti e quindici secondi dalla maglia gialla.

Prossima tappa: nuove sfide per il Tour

Domani il Tour de France prosegue con la quattordicesima frazione, da Mulhouse a Le Markstein Fellering, lunga 155,3 chilometri. La tappa promette nuove sfide e si preannuncia particolarmente interessante, potendo offrire concrete opportunità a corridori in cerca di successo parziale. Per Tadej Pogacar, l'obiettivo sarà difendere il suo solido vantaggio con la massima attenzione.