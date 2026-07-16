La tredicesima tappa del Tour de France, da Dole a Belfort, propone un assaggio di salita affrontando i Vosgi, montagne storiche che hanno scritto le primissime pagine leggendarie della corsa.
Un viaggio di transizione che si trasforma in un finale infuocato. Il percorso di oggi promette di accendere la battaglia tra gli attaccanti della prima ora e di testare la tenuta degli uomini di classifica in vista delle grandi montagne.
Il Percorso: pianura, Col de Croix e il Ballon d'Alsace
La frazione si divide nettamente in due parti:
La prima parte (i primi 150 km): Completamente pianeggiante, ideale per la nascita di una fuga numerosa e per consentire al plotone di gestire il ritmo senza troppi affanni iniziali.
Il Col de Croix: Una salita breve ma utile per scaldare le gambe e iniziare a scremare il gruppo dei battistrada.
Il Ballon d'Alsace: È il piatto forte di giornata. Una ascesa storica di quasi 9 chilometri al 6.9% di pendenza media. Una salita vera, costante, dove chi ha gambe può fare la differenza e dove chi è in giornata no rischia di pagare dazio.
Dallo scollinamento del Ballon d'Alsace mancheranno ancora 30 chilometri per raggiungere il traguardo di Belfort: un tratto di discesa e falsopiano dove un drappello ben organizzato o un finisseur solitario potrebbero volare verso la vittoria.
Lo scenario tattico: giorno da fuga? I favoriti
Con la classifica generale ormai delineata, la Dole-Belfort ha tutte le caratteristiche per sorridere a una fuga da lontano.
I riflettori sono puntati su scalatori di livello che dispongono già di un discreto ritardo in classifica generale, liberi quindi di muoversi senza il controllo dei pretendenti alla top ten. Tra i nomi più caldi per oggi spiccano:
Tobias Halland Johannessen: Forte, costante e adatto a questo tipo di arrivi.
Richard Carapaz: La classe e la grinta dell'ecuadoriano sono perfette per un'azione a lungo raggio sulle rampe del Ballon d'Alsace.
Pablo Castrillo: Sempre generoso e pronto a inserirsi nei tentativi da lontano.
Brandon McNulty: Se la UAE Team Emirates gli concederà libertà, lo statunitense ha il motore giusto per fare il vuoto.
Alex Baudin: Regolarista e ottimo scalatore, carta interessante per il finale.
Orari e dove vedere la tappa in TV
Il via ufficiale della corsa è fissato per le ore 13:00.
Ecco come seguire ogni istante della Dole-Belfort:
Diretta integrale: A partire dalle ore 13:00 su Eurosport, Discovery+ e HBO Max.
In chiaro: Collegamento su Rai Due a partire dalle ore 14:35 per vivere le fasi decisive e il gran finale della tappa.