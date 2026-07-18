Oggi, sabato 18 luglio 2026, il Tour de France entra nel vivo con la sua quattordicesima tappa, una frazione di montagna che promette spettacolo e sfide decisive. Il percorso, lungo 155,3 km, si snoda da Mulhouse fino a Le Markstein Fellering, attraversando la suggestiva catena dei Vosgi e presentando un dislivello complessivo di 3.800 metri. Questa giornata, con i suoi quattro Gran Premi della Montagna, di cui ben tre di prima categoria, si preannuncia cruciale per la classifica generale della Grande Boucle.

Il percorso sui Vosgi: salite e pendenze

La quattordicesima tappa del Tour de France è interamente ambientata tra le vette dei Vosgi, offrendo un tracciato estremamente impegnativo. Il dislivello di 3.800 metri, concentrato in poco più di 155 chilometri, evidenzia la natura esplosiva di questa frazione. I corridori affronteranno quattro impegnativi Gran Premi della Montagna. La prima asperità significativa è il Grand Ballon, una salita di prima categoria lunga circa 21,5 km con una pendenza media del 4,8%, che si presenta dopo una trentina di chilometri dalla partenza da Mulhouse. Successivamente, il gruppo dovrà superare il Col du Page, una salita di seconda categoria di 9,8 km al 4,7% medio.

Le difficoltà aumentano con il Ballon d’Alsace, un altro GPM di prima categoria che si estende per 8,9 km con una pendenza media del 6,9%. Il momento più atteso e potenzialmente decisivo sarà l'ascesa al Col du Haag, anch'esso di prima categoria, lungo 11,2 km con una pendenza media del 7,3%. Questo passaggio inedito nel Tour è caratterizzato da tratti con pendenze che possono raggiungere il 15%, rendendolo un vero e proprio trampolino per gli attacchi finali, data anche la sua posizione a soli sei chilometri dal traguardo di Le Markstein Fellering.

Orari e copertura televisiva della tappa

Per gli appassionati, la partenza neutralizzata della quattordicesima tappa è fissata per le ore 13:10, con il via ufficiale dal chilometro zero alle ore 13:30.

L'arrivo dei primi corridori a Le Markstein Fellering è previsto tra le ore 17:24 e le ore 17:52, promettendo un finale al cardiopalma. La diretta televisiva sarà ampiamente garantita: in chiaro sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport), e in contemporanea su Eurosport 1 e HBO Max. La telecronaca di Eurosport sarà curata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con il commento tecnico di Wladimir Belli. Per chi preferisce lo streaming, la tappa sarà disponibile su diverse piattaforme: RaiPlay, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels, assicurando una copertura completa per non perdere nemmeno un istante di questa entusiasmante giornata di ciclismo.