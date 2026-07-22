La diciassettesima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi, mercoledì 22 luglio, con partenza da Chambéry e arrivo a Voiron, coprendo una distanza di 174,7 chilometri. La frazione, che vede lo sloveno Tadej Pogacar saldamente in maglia gialla, si annuncia particolarmente impegnativa, soprattutto nella sua fase iniziale, caratterizzata da un susseguirsi di salite nelle pittoresche montagne della Savoia.

Il tracciato presenta le sue maggiori difficoltà altimetriche tra il ventesimo e il sessantesimo chilometro. In questo segmento cruciale, i corridori affronteranno ben quattro ascese, tutte brevi ma intense: la salita di Bassa (quarta categoria, 1,5 km con una pendenza media del 5,5%), seguita dalla salita di Rossillon (quarta categoria, 1,7 km al 5,3%).

Il percorso prosegue con il Col des Prés (terza categoria, 3,5 km al 6,8%) per concludersi con la salita di Saint‑Jean d'Arvey (quarta categoria, 1,1 km al 5,7%). Questo tratto iniziale sarà determinante per la selezione e potrebbe influenzare l'andamento della tappa.

Il percorso: tra rilievi e sprint per la Maglia verde

Nella seconda metà della tappa, il percorso, pur non presentando salite classificate, mantiene un profilo ondulato e dinamico. Dopo aver costeggiato il suggestivo Lago del Bourget e attraversato la città di Aix‑les‑Bains, la carovana si dirigerà nuovamente verso sud, ripassando per Chambéry prima di entrare nel dipartimento dell’Isère. Qui, a Colombe, precisamente al chilometro 147,5, si presenterà un'importante opportunità per i velocisti, che potranno contendersi punti preziosi per la classifica della Maglia verde.

L’arrivo finale è previsto a Voiron, al termine di una giornata che avrà accumulato un dislivello complessivo di 2.200 metri.

Orari e copertura televisiva della tappa

La partenza ufficiale della tappa è fissata per le ore 13.35, con l'arrivo stimato intorno alle 17.30. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire la Grande Boucle in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport. La copertura sarà garantita anche dai canali Eurosport. Per chi preferisce lo streaming, la tappa sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, assicurando una visione completa e accessibile dell'evento.

I protagonisti in gara: Pogacar e la sfida per le maglie

Il Tour de France 2026 continua a tenere banco con i suoi grandi protagonisti. Tadej Pogacar, attuale detentore della maglia gialla, punta a un traguardo storico, cercando di eguagliare il record di cinque vittorie complessive nella corsa. Tra i principali sfidanti per la classifica generale figurano nomi di spicco come Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, pronti a dare battaglia sulle strade francesi. Per quanto riguarda la Maglia verde, Jonathan Milan si impegna a difendere il suo titolo di miglior velocista, ma dovrà affrontare la forte concorrenza di atleti come Biniam Girmay e Jasper Philipsen. La frazione odierna rappresenta un banco di prova importante, sia per gli uomini di classifica che per gli specialisti delle volate, confermando la ricchezza di spunti tecnici e agonistici di questa edizione della Grande Boucle.