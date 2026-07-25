Il Tour de France 2026 entra nella sua fase più calda con la ventesima tappa, una delle frazioni più attese e potenzialmente decisive dell'intera competizione. Oggi, sabato 25 luglio, i ciclisti affronteranno un percorso impegnativo di 170,9 chilometri, con partenza da Le Bourg d’Oisans e l'iconico arrivo in salita all'Alpe d’Huez. A guidare la classifica generale e a indossare la prestigiosa maglia gialla è lo sloveno Tadej Pogacar, universalmente riconosciuto come il grande favorito per la vittoria finale della Grande Boucle.

Questa tappa alpina rappresenta l'ultima vera opportunità per gli scalatori di tentare un ribaltone nella classifica generale, prima della conclusione del Tour.

La giornata si preannuncia subito intensa: dopo soli otto chilometri dal via, i corridori dovranno affrontare la lunga e impegnativa ascesa del Col de la Croix de Fer, una salita di ventiquattro chilometri con una pendenza media del 5,2%. Seguirà una discesa tecnica che condurrà allo sprint intermedio di Saint‑Julien‑Mont‑Denis, posizionato al chilometro 66,5 del tracciato.

Il percorso mozzafiato tra Télégraphe e Galibier

Dopo aver attraversato la suggestiva valle della Maurienne, il gruppo si troverà di fronte a una delle sequenze più leggendarie e temute del ciclismo mondiale, con due vette storiche da superare. La prima è il Col du Télégraphe, classificato come salita di prima categoria, che si estende per 11,9 chilometri con una pendenza media del 7,1%.

Senza quasi soluzione di continuità, i ciclisti affronteranno poi il maestoso Col du Galibier, una salita fuori categoria di 11,7 chilometri con una pendenza media del 6,9%, raggiungendo l'impressionante altitudine di 2.642 metri. Questi passaggi sono spesso teatro di attacchi decisivi e di momenti epici nella storia del Tour.

L'epilogo sull'Alpe d’Huez: ultima sfida per la maglia gialla

Una volta superato il Galibier, mancheranno ancora sessanta chilometri alla conclusione della tappa, ma le difficoltà non saranno terminate. I corridori dovranno infatti affrontare un'altra salita fuori categoria, il Col de Sarenne, lungo 12,8 chilometri con una pendenza media del 7,3%. L'attesissimo epilogo della frazione sarà affidato ai quindici chilometri finali che conducono alla vetta dell'Alpe d’Huez.

Questa salita, con le sue celebri ventuno curve, è una delle destinazioni più iconiche e cariche di storia del Tour de France, spesso scenario di grandi imprese e di clamorosi ribaltoni nella classifica generale, rendendola il luogo perfetto per l'ultima battaglia tra i pretendenti alla maglia gialla.

Dove seguire la ventesima tappa: orari e copertura televisiva

La partenza ufficiale della ventesima tappa è prevista per le ore 11:30, mentre l'arrivo sull'Alpe d’Huez è stimato intorno alle ore 16:30. Gli appassionati di ciclismo avranno a disposizione un'ampia copertura per non perdere neanche un momento di questa giornata cruciale. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport, oltre che sui canali di Eurosport.

Per chi preferisce lo streaming, la tappa sarà disponibile su diverse piattaforme: RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, garantendo così la massima accessibilità a tutti gli spettatori.

Questa frazione è considerata uno degli appuntamenti più importanti e spettacolari del Tour de France 2026, sia per l'estrema durezza del percorso montano sia per il profondo valore simbolico dell'arrivo all'Alpe d’Huez. La presenza di Tadej Pogacar in maglia gialla aggiunge un ulteriore livello di interesse e tensione a una giornata che si preannuncia indimenticabile e che potrebbe effettivamente decidere le sorti della classifica generale.