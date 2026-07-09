Il Tour de France 2026 entra nel vivo con la sesta tappa, in programma oggi, giovedì 9 luglio. La frazione, che collega Pau a Gavarnie‑Gèdre, è considerata il primo vero tappone pirenaico di questa edizione. I ciclisti affronteranno un percorso impegnativo di 186,2 chilometri, caratterizzato da ben cinque Gran Premi della Montagna e un dislivello complessivo di oltre 4.100 metri. Questa giornata si preannuncia cruciale per i principali pretendenti alla vittoria finale, con campioni come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard attesi protagonisti sulle dure pendenze dei Pirenei.

Il percorso: tra salite iconiche e un arrivo inedito

La partenza da Pau darà il via a una tappa che fin dalle prime battute presenterà le sue asperità. I corridori affronteranno la Côte de Loucrup, una salita di 1,9 chilometri al 7,1% di pendenza media, e la Côte de Mauvezin, di 3 chilometri al 6,5%. Nei primi cinquanta chilometri, il gruppo transiterà per località come Coarraze, Lestelle‑Bétharram e Lourdes, prima di giungere a Pouzac per lo sprint intermedio. Al chilometro 77,3, la Côte de Mauvezin si ripresenterà, questa volta come GPM di terza categoria di 3 km con una pendenza media del 6,8%, un'ulteriore prova prima delle sfide maggiori.

Il cuore della tappa è concentrato nella parte centrale, dove si ergono due giganti storici del ciclismo.

Il primo è il Col d'Aspin, una salita di prima categoria di 12 chilometri al 6,5% di pendenza media. Dopo una discesa tecnica, l'attenzione si sposterà sul leggendario Col du Tourmalet. Questa è la prima asperità fuori categoria del Tour 2026: una scalata imponente di 17,1 chilometri al 7,3% di pendenza media, con tratti che superano il 10%. Il passaggio in vetta al Tourmalet è previsto intorno alle 16:30. Dopo la discesa verso Luz‑Saint‑Sauveur, i corridori affronteranno l'ascesa conclusiva verso Gavarnie‑Gèdre: 18,7 chilometri con una pendenza media più dolce, tra il 3,7% e il 4%, ma che culminano in un arrivo inedito a 1.380 metri di quota. Il traguardo è incorniciato dal suggestivo scenario del Cirque de Gavarnie, riconosciuto come patrimonio mondiale UNESCO, aggiungendo un tocco di epicità a questo debutto assoluto nella storia del Tour.

Orari e copertura TV: dove seguire la sesta tappa

La partenza ufficiale della sesta tappa è fissata per le 12:25 dalla storica rampa di Pau, con il via effettivo al chilometro zero atteso per le 12:40. L'arrivo a Gavarnie‑Gèdre è previsto tra le 17:29 e le 18:05. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport. La copertura è garantita anche da Eurosport (a pagamento). Per lo streaming, la tappa sarà disponibile su RaiPlay (gratuito), e poi su HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels. Questa sesta tappa promette spettacolo e selezione tra i migliori scalatori, con la possibilità di distacchi importanti in classifica generale e un arrivo che segna un debutto assoluto nella storia della corsa francese.