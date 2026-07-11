Il Tour de France ha annunciato una modifica per la nona tappa, da Malemort a Ussel, prevista per domenica. Sarà accorciata di trenta chilometri a causa di un'ondata di calore eccezionale che ha innescato l'allerta rossa in Corrèze. Questa decisione, comunicata dagli organizzatori, è senza precedenti nella storia della corsa, evidenziando la gravità climatica.

La tappa, originariamente di 185 chilometri, sarà ridotta a 155. L'intervento è indispensabile per tutelare la sicurezza dei corridori, chiamati a fronteggiare temperature elevate che avrebbero potuto compromettere salute e prestazioni.

Motivazioni dell'accorciamento

Gli organizzatori del Tour de France hanno chiarito le ragioni della misura: "questa decisione si è resa necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche". L'obiettivo è "consentire lo svolgimento della corsa in condizioni compatibili con il livello di allerta rossa per ondata di calore", ponendo la priorità su salute e benessere degli atleti.

La modifica del tracciato prevede una deviazione nel tratto iniziale, tagliando il percorso originale tra Brive‑la‑Gaillarde, poco dopo la partenza, e Lanteuil. Questa alterazione mira a ridurre l'esposizione dei ciclisti al caldo intenso, garantendo la regolarità della competizione su distanza ridotta.

Contesto e impatto storico

La decisione di accorciare la tappa è giunta in seguito alla dichiarazione di allerta rossa da parte di Météo‑France per la Corrèze, a causa di un'ondata di calore di intensità eccezionale. L'annuncio della modifica è stato diramato pochi minuti dopo la vittoria di Tim Merlier nella tappa precedente.

Per la prima volta nella storia del Tour de France, una tappa viene accorciata per condizioni climatiche estreme, in particolare un'ondata di calore. La misura testimonia la gravità delle attuali condizioni climatiche e l'attenzione degli organizzatori alla tutela della salute degli atleti. La sicurezza dei corridori è stata il fattore determinante, segnando un precedente importante per le edizioni future.